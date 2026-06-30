Νίκος Χατζηνικολάου: «Μην μου μιλάτε όταν μιλάω» – Η ενόχληση με το control την ώρα του δελτίου

Την ενόχλησή του με το control του ΑΝΤ1 εξέφρασε on air ο Νίκος Χατζηνικολάου, όταν του μίλησαν προφανώς στο ακουστικό, την ώρα που παρουσίαζε τη δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του σταθμού.

Την ώρα που παρουσίαζε τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε στους συνεργάτες του λέγοντας: «Μην μου μιλάτε από το control όταν μιλάω, και ο μέγας Ναπολέων να ήμουν δεν θα μπορούσα να τα κάνω».

Η στιγμή της μικρής έντασης εκτυλίχθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και μετά ο παρουσιαστής συνέχισε κανονικά την παρουσίαση του δελτίου και των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης.

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