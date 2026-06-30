«Τάπα» τηλεθέασης του Mega στον Alpha τη Δευτέρα (29/6)

Οι μεταδόσεις αγώνων του Μουντιάλ σε ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ διαδραμάτισαν ρόλο στη διαμόρφωση της δυναμικής του Alpha ως κάποιο βαθμό χθες, όπως επίσης και η ελκυστική ικανότητα της «Γης της ελιάς» στο Mega, ώστε το κανάλι της Καλλιθέας να βρεθεί μπροστά στην κούρσα τηλεθέασης, στο άνοιγμα της εβδομάδας και την προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης καναλιών της Nielsen.

Βελτιωμένη δυναμική, σε σχέση με την προπερασμένη Δευτέρα, εμφάνισε ο ΑΝΤ1 συνδιαμορφώνοντας τρίο σταθμών με διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας προσμετρώνται και οι επιδόσεις των δύο καναλιών της ΕΡΤ. Ακόμα κάποιος με γερό μνημονικό μάλλον δύσκολα θα μπορεί να θυμηθεί από πότε έχει να δει, ταυτόχρονα, ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 με επιδόσεις 7,3% και 6,2%, αντιστοίχως, όπως χθες.

Στα αξιοπρόσεκτα επίσης τα κέρδη τηλεθέασης με τα οποία ολοκλήρωσε την ημέρα το Open κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες ανταγωνισμού.

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