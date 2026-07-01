Σία Κοσιώνη: «Ρωτήστε τον κόσμο αν του λείπω, μη ρωτάτε εμένα» (Video)

Τη Σία Κοσιώνη σε εκδήλωση συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες, το βράδυ της Τρίτης (30/6), κληθείσα να απαντήσει -μεταξύ άλλων- για τη νέα της καθημερινότητα, έπειτα από την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια παρουσίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι περνά τον χρόνο της δημιουργικά, ενώ ερωτηθείσα αν έλειψε στον κόσμο, υπογραμμίζει ότι αυτή την απάντηση μπορούν να δώσουν μόνο οι τηλεθεατές.

«Χαλαρώνω διαβάζοντας βιβλία, διηγήματα, κόμικς. Ειδικά το καλοκαίρι “καταναλώνω” πολλά βιβλία και στην παραλία. Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν τους λείπω, μη ρωτάτε εμένα. Υπάρχει μια σταθερή επαφή πολλών ετών, σε κάποιους κακοφαίνεται που έχουν χάσει τα πατήματα και τη συνήθειά τους, αλλά όλα αναπροσαρμόζονται. Δεν ξέρω πώς τα έχω καταφέρει χωρίς την τηλεόραση να γεμίσω πάλι το πρόγραμμά μου από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην προλαβαίνω. Σίγουρα προλαβαίνω περισσότερα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά.

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