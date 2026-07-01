ACTION 24: Τέλος ο Σεραφείμ Κοτρώτσος και η εκπομπή «Η επόμενη ημέρα»

Αιφνιδιάστηκαν οι τηλεθεατές, οι συντονισμένοι στο Action 24, το βράδυ της Τρίτης όταν στο κλείσιμο της εκπομπής «Η επόμενη μέρα» ο παρουσιαστής της, Σεραφειμ Κοτρώτσος, σε απρόσμενο σύντομο μονόλογο, ενημέρωσε ότι η συνεργασία του με τον σταθμό διακόπτεται.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος η εκπομπή δεν θα είναι στο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν «λόγω περιορισμού του κόστους, όπως μού ειπώθηκε» ενώ ευχαρίστησε τους τηλεθεατές που στήριξαν την εκπομπή σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην ώρα που μεταδιδόταν έως χθες.

Από την επόμενη σεζόν στην θέση της εκπομπής «Η επόμενη ημέρα» δεν θα υπάρχει κάποια ανάλογη εκπομπή – τοκ σοου πολιτικής επικαιρότητας αλλά «θα προτιμηθεί κάποια εκπομπή ψυχαγωγίας ή κάτι άλλο», είπε ο Κοτρώτσος ότι τον ενημέρωσαν από την γενική διεύθυνση του σταθμού.

Ο Κοτρώτσος, είχε ενημερωθεί- όπως είπε- από την γενική διεύθυνση του σταθμού πριν από 15 ημέρες για το «κόψιμο» της εκπομπής και τη λύση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Η τηλεοπτική σεζόν για το Action 24 ολοκληρώνεται στις 24 Ιουλίου.

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