Τζένιφερ Λόπεζ: «Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία – Είναι η αρχή για να βρεις τον καλύτερο εαυτό σου» (Video)

Τη θέση της απέναντι στους χωρισμούς μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ, επισημαίνοντας ότι για την ίδια δεν αποτελεί αποτυχία η απόφαση δυο ανθρώπων να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Απεναντίας, η συνειδητοποίηση ότι δυο άνθρωποι δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν να προχωρήσουν μαζί, μπορεί να αποτελέσει μια σπουδαία ευκαιρία επαναπροσδιορισμού και προσωπικής εξέλιξης.

«Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι η αφετηρία για τον επόμενο, καλύτερο εαυτό σου» δήλωσε η τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο διαδικτυακό talk show Subway Takes.

Jennifer Lopez Says 'Breakups Are Not a Failure' Two Years After Divorce from Ben Affleck https://t.co/PZRtM5ReEs — People (@people) June 30, 2026

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως, κατά τη γνώμη της, θα έπρεπε οι χωρισμοί να συνοδεύονται ακόμη και από θετική διάθεση, ιδιαίτερα όταν αποτελούν μια συνειδητή και σωστή επιλογή.

«Θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι όταν χωρίζουμε. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να λένε “χώρισες; Συγχαρητήρια”. Γιατί πρώτον, πήρες μια απόφαση. Δεύτερον, πιθανότατα ήταν το καλύτερο για όλους», τόνισε.

«Αν στη ζωή σου “ραγίζεις” καρδιές, τότε είσαι ο χαμένος» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα με την προσωπική της ζωή, καθώς ήταν παντρεμένη με τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο είχε σχέση και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2022 και χώρισαν δύο χρόνια αργότερα. Η Λόπεζ είχε επίσης παντρευτεί με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο έχει αποκτήσει δίδυμα παιδιά.

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