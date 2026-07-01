Η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Μάρω Κοντού η οποία έπειτα από νοσηλεία 15 ημερών στο «Αττικόν», επέστρεψε στο σπίτι της, κοντά στους δικούς της ανθρώπους.

Μετά τις τελευταίες εξετάσεις που έκανε η ηθοποιός, την Τρίτη (30/6), οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε και ότι, πλέον, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, οπότε από το απόγευμα της Τρίτης (30/6) βρίσκεται στην οικία της, όπως μετέφερε ο Τάσος Τεργιάκης μέσα από το Πρωινό του ΑΝΤ1.

«Από χθες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο σπίτι της. Οι γιατροί έκριναν ότι η πλήρης ανάρρωσή της θα γίνει σε περιβάλλον δικό της και έξω από τα νοσοκομεία. Η ίδια είναι στο σπίτι της από χθες το απόγευμα για να ξεκουραστεί και να βρει τα πατήματά της. Ο ανιψιός της είναι συνέχεια μαζί της για να τη βοηθάει, αλλά δε θα δεχτεί άλλες επισκέψεις» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε τις τελευταίες μέρες προληπτικά στην καρδιολογική κλινική του «Αττικόν». Μάλιστα, επέλεξε να μείνει σε τετράκλινο θάλαμο, χωρίς να ζητήσει οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση.

Η 92χρονη ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από πτώση στο σπίτι της, η οποία της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα πλευρού. Ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών με υπομονή, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, κέρδισε τους πάντες με την ευγένεια και τη απλότητά της.

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