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30.06.2026 21:30

Ρόμπι Γουίλιαμς: Πήρε μικρόφωνο και ερμήνευσε το Angels στη μέση του δρόμου, δίπλα σε πλανόδιο μουσικό στη Σεβίλλη (Video)

30.06.2026 21:30
robbie williams 98- new

Έκπληκτοι ντόπιοι και τουρίστες στη Σεβίλλη της Ισπανίας είδαν ξαφνικά μπροστά τους τον Ρόμπι Γουίλιαμς να δίνει μια… μίνι συναυλία, δίπλα σε πλανόδιο μουσικό.

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ανδαλουσία, βρέθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Μόλις αντίκρισε έναν πλανόδιο μουσικό να παίζει με την κιθάρα του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς τον πλησίασε και, με τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζει, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το αγαπημένο τραγούδι «Angels», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, η οποία κυκλοφόρησε το 1997 στο άλμπουμ «Life Thru a Lens».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η έκπληξη των περαστικών έδωσε τη θέση της στον ενθουσιασμό, καθώς δεκάδες θαυμαστές άρχισαν να τραγουδούν μαζί του, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μετά το τέλος της σύντομης εμφάνισής του, ο Γουίλιαμς συνέχισε τη βόλτα του στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται στη Σεβίλλη, καθώς αναμένεται να εμφανιστεί στο Icónica Santalucía Sevilla Fest, που φιλοξενείται στην εμβληματική Plaza de España, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Britpop Tour, η οποία πήρε το όνομά της από το τελευταίο ομώνυμο άλμπουμ.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών. Έχει πουλήσει περισσότερα από 90 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχει κατακτήσει 18 BRIT Awards, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία του θεσμού.

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