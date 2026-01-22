search
22.01.2026 10:37

Ο Robbie Williams ένα βήμα πριν καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles

22.01.2026 10:37
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς βρίσκεται ένα βήμα πριν καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το άλμπουμ του Άγγλου τραγουδιστή με τίτλο Britpop, η πρώτη κυκλοφορία του μετά από επτά χρόνια, οδεύει αυτή τη στιγμή προς την κορυφή των charts.

Εάν το άλμπουμ βρεθεί στο νούμερο 1 την Παρασκευή, ο Γουίλιαμς θα καταρρίψει το ρεκόρ που μοιράζεται αυτή τη στιγμή με τους Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τόσο οι Beatles, όσο και ο Ρόμπι Γουίλιας έχουν κατακτήσει την κορυφή με 15 άλμπουμ.

Το Britpop βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση στα μέσα της εβδομάδας, με την Official Charts Company να υποδηλώνει ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι σε καλό δρόμο για να καταρρίψει το ρεκόρ.

Το πρώην μέλος των Take That εξέπληξε τους θαυμαστές την περασμένη Παρασκευή, κυκλοφορώντας το άλμπουμ τρεις εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία.

Το άλμπουμ επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο τραγουδιστής το ανέβαλε αφού έμαθε ότι τότε θα κυκλοφορούσε το The Life Of A Showgirl της Τέιλορ Σουίφτ.

