22.01.2026 08:54

Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει λόγω υγείας τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της

22.01.2026 08:54
Την αναβολή των προγραμματισμένων εμφανίσεών της για την Παρασκευή (23/1) και το Σάββατο (24/1) στο Green Park ανακοίνωσε μέσα από ανάρτησή της στο Instagram η Μελίνα Ασλανίδου.

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν της επιτρέπει να ανεβεί στη σκηνή.

«Ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας».

