20.01.2026
ΣΙΝΕΜΑ

20.01.2026 12:37

Cristin Milioti: Στο πλευρό του Glen Powell σε νέα κωμωδία του Judd Apatow

Μετά τη βραβευμένη με Emmy ερμηνεία της στη σειρά «The Penguin», η Κριστίν Μιλιότι (Cristin Milioti) έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στο επόμενο κινηματογραφικό της εγχείρημα στο οποίο θα συνεργαστεί με έναν από τους πιο περιζήτητους αστέρες του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με πηγές του Deadline, η ηθοποιός πρόκειται να πλαισιώσει τον Γκλεν Πάουελ (Glen Powell), σε μια νέα, πρωτότυπη κωμωδία της Universal. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζαντ Άπατοου (Judd Apatow) ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον πρωταγωνιστή.

Στην ταινία η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Φεβρουαρίου 2027, ο Πάουελ θα υποδυθεί έναν αστέρα της κάντρι μουσικής του οποίου η καριέρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. 

Ο Άπατοου θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μέσω της Apatow Productions, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συμφωνίας του με το στούντιο. Επίσης, οι Πάουελ και Νταν Κόεν (Dan Cohen) θα είναι παραγωγοί μέσω της Barnstorm, ενώ ο Κέβιν Μίσερ θα συμμετέχει για λογαριασμό της Misher Films.

Τα γυρίσματα ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν την περασμένη άνοιξη αλλά λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Πάουελ έχουν καθυστερήσει. Ωστόσο αυτή η αναμονή έδωσε στον σκηνοθέτη και παραγωγό τον χρόνο να αναζητήσει την ιδανική συμπρωταγωνίστρια, καταλήγοντας τελικά στην Μιλιότι, η οποία έγινε η πρώτη επιλογή του στούντιο μετά την μεγάλη επιτυχία της στη σειρά «The Penguin». 

Πρόσφατα η ηθοποιός δάνεισε τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων του Netflix, «In Your Dreams», όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στους Σίμου Λίου (Simu Liu) και Κρεγκ Ρόμπινσον (Craig Robinson).

Στη συνέχεια, θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τόφερ Γκρέις (Topher Grace) στην ταινία τρόμου «Buddy» του Κάσπερ Κέλι (Casper Kelly), η οποία ακολουθεί «ένα γενναίο κορίτσι και τους φίλους της στην προσπάθειά τους να δραπετεύσουν από μια παιδική τηλεοπτική εκπομπή».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance στις 22 Ιανουαρίου. Επίσης, ολοκλήρωσε πρόσφατα την παραγωγή του πιλοτικού επεισοδίου για τη δραματική σειρά του FX, «Seven Sisters», στο πλευρό της Ελίζαμπεθ Όλσεν (Elizabeth Olsen).

