«The Exorcist»: Τον Μάρτιο του 2027 θα γίνει η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου reboot του Mike Flanagan (videos)

Η Universal Pictures και η Blumhouse «κλείδωσαν» την ημερομηνία για τη μεγάλη επιστροφή του «The Exorcist» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το πολυαναμενόμενο reboot, το οποίο υπογράφει ο μετρ του τρόμου Μάικ Φλάναγκαν (Mike Flanagan), αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαρτίου 2027, καθιστώντας το φιλμ μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της ανοιξιάτικης σεζόν.
Σύμφωνα με το Deadline, η μόνη παραγωγή που είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για την ίδια ημερομηνία είναι το animation της Sony, «Buds».
Σε αντίθεση με την απόπειρα του 2023, «The Exorcist: Believer», η οποία δεν δικαίωσε τις προσδοκίες του box office, η νέα ταινία του Φλάναγκαν περιγράφεται ως μια «ριζικά νέα εκδοχή».
Η παραγωγή φέρει τη σφραγίδα των Blumhouse και Atomic Monster, σε συνεργασία με τη Morgan Creek και τη Red Room Pictures του σκηνοθέτη. Η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο πλαισιωμένη από τον Τζάκομπι Γιούπε (Jacobi Jupe), ο οποίος εντυπωσίασε πρόσφατα στο «Hamnet».
Το πρότζεκτ αποτελεί την τέταρτη συνεργασία του Φλάναγκαν με την Blumhouse, μετά τις επιτυχίες των «Oculus» (2013), «Hush» (2016) και «Ouija: Origin of Evil» (2016). Η πιο πρόσφατη ταινία του σκηνοθέτη, «The Life of Chuck» (2024), απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).
