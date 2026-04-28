Πιερρακάκης από τη Λάρισα: Η Ελλάδα μπορεί να καινοτομήσει περισσότερο, να εξάγει γνώση, τεχνολογία και αγαθά

Την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας αλλά και της ενίσχυσης της Θεσσαλίας, ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λάρισα, που διοργανώνει η εφημερίδα «Ελευθερία» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του ήταν η ανάγκη η πολιτική «να κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από τις προθέσεις».

«Στην εποχή μας οι λέξεις περισσεύουν. Οι πράξεις είναι αυτές, οι οποίες δοκιμάζονται τελικά από εμάς τους πολιτικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι κοινωνίες ζητούν αποτελέσματα». Όπως είπε, «η πολιτική είναι η ικανότητα να μετατρέπει τη γνώση σε δράση, τη δουλειά σε αποτέλεσμα, την πρόθεση σε πράξη».

«Δεν επιτρέψαμε στο απρόβλεπτο να μας αιφνιδιάσει»

Αναφερόμενος στην περίοδο από το 2019 και μετά, υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρισκόταν τότε «στην κόψη του ξυραφιού», με «τις πληγές της κρίσης ακόμη ανοιχτές στην οικονομία, στους θεσμούς, μα πάνω απ’ όλα στην αυτοπεποίθηση της κοινωνίας». Σημείωσε ότι ακολούθησαν νέες δοκιμασίες, όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ευρώπη, οι ενεργειακές αναταράξεις και οι πληθωριστικές πιέσεις, ωστόσο, όπως είπε, «δεν επιτρέψαμε στο απρόβλεπτο να μας αιφνιδιάσει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ψηφιακό κράτος, λέγοντας ότι η πανδημία «δεν ήταν μόνο μία κρίση υγείας, ήταν μία κρίση διοικητικής επάρκειας» και πως μέσα σε αυτήν «η Ελλάδα έκανε άλμα που θα απαιτούσε χρόνια υπό άλλες συνθήκες». Όπως σημείωσε, «η σχέση κράτους – πολίτη άλλαξε» και σήμερα η κριτική που ασκείται αφορά «όλα όσα ακόμη δεν βρίσκονται εκεί και πρέπει να βρεθούν με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο διεθνές περιβάλλον, τονίζοντας ότι «ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα δεν μοιάζει με εκείνον που γνωρίζαμε πριν από δέκα ή ακόμη και πριν από πέντε χρόνια». Όπως είπε, «οι ισορροπίες μεταβάλλονται, οι συμμαχίες επαναπροσδιορίζονται, ο ανταγωνισμός εντείνεται» και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλυσίδες αξίας, η πράσινη μετάβαση και οι νέες μορφές βιομηχανίας αποτελούν «τους νέους όρους ισχύος».

Στο σημείο αυτό, διατύπωσε τη θέση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μένει αδρανής. «Ή θα είμαστε παράγοντες των εξελίξεων ή θα είμαστε αποδέκτες τους. Το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει επιλέξει «να είναι παρούσα, αξιόπιστη και να συμμετέχει στις μεγάλες αποφάσεις ως ισότιμος συνομιλητής».

Έμφαση στην παραγωγή, τη δημιουργία και την εξωστρέφεια

Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. «Για δεκαετίες η ελληνική ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στην κατανάλωση», είπε, σημειώνοντας ότι «το επόμενο βήμα είναι η δυναμική έμφαση στην παραγωγή, στη δημιουργία και στην εξωστρέφεια». Όπως υπογράμμισε, «η Ελλάδα δεν είναι προορισμένη να καταναλώνει όσα παράγουν κυρίως οι εμπορικοί μας εταίροι», αλλά μπορεί «να καινοτομήσει περισσότερο, να εξάγει γνώση, τεχνολογία και αγαθά».

Παρουσιάζοντας οικονομικά στοιχεία, ανέφερε ότι οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 11% το 2019 και σήμερα βρίσκονται στο 17%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21%. Για τις εξαγωγές είπε ότι από το 20% του ΑΕΠ το 2010 έχουν φτάσει στο 42%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 51%, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε δρόμο μπροστά μας για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος».

Στο κοινωνικό σκέλος της οικονομικής πολιτικής, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η οικονομία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται κάθε κοινωνική πολιτική» και πως σήμερα «αυτό το θεμέλιο είναι πιο ισχυρό». Αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στη στήριξη των συνταξιούχων, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, στον περιορισμό των τεκμηρίων και στη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, επισημαίνοντας ότι η φορολογική μεταρρύθμιση έχει και δημογραφικό χαρακτήρα.

«Το πώς φορολογείσαι θα αλλάζει ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις, ανάλογα με το πόσο νέος είσαι και ανάλογα με το πού μένεις», ανέφερε, εξηγώντας ότι στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών, των νέων και της ακριτικής Ελλάδας. Χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «τη μεγαλύτερη μείωση της άμεσης φορολογίας σε μία κίνηση» και «τη μεγαλύτερη παρέμβαση στη φορολογία φυσικών προσώπων».

Ο υπουργός έκανε αναφορά και στο ιδιωτικό χρέος, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολίτες και επαγγελματίες που «δεν αρνούνται τις υποχρεώσεις τους, θέλουν να ρυθμίσουν, θέλουν να είναι συνεπείς, θέλουν να ξαναμπούν στην κανονική οικονομική ζωή». Όπως είπε, χρειάζονται «ένα κράτος που τους δίνει το χέρι και που δεν τους κουνάει το δάχτυλο». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, στη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων και στη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού υπό προϋποθέσεις.

Για τη στήριξη των συνταξιούχων, σημείωσε ότι η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ καθαρά και καλύπτει περίπου το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Για τη στέγη, ανέφερε ότι με την επιστροφή ενός ενοικίου καλύπτεται πλέον το 86% των ενοικιαστών, περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες. Για τις οικογένειες με παιδιά, έκανε λόγο για ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς αίτηση, με εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών.

Αναφερόμενος ειδικά στον πρωτογενή τομέα, τόνισε ότι η κυβέρνηση επεκτείνει την επιδότηση στο diesel για τον Μάιο και συνεχίζει τη στήριξη στα λιπάσματα μέχρι τον Αύγουστο. «Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αφορά την τροφική αλυσίδα, τις τιμές, την περιφέρεια, την αντοχή της πραγματικής οικονομίας», σημείωσε.

«Η Ελλάδα προσαρμόζεται, στηρίζει, επενδύει, προχωρά»

Ο κ. Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες της διεθνούς συγκυρίας, λέγοντας ότι «δεν θα κρύψουμε τις δυσκολίες». Ανέφερε ότι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 αναθεωρείται από το 2,4% στο 2%, λόγω των διεθνών εξελίξεων, των ενεργειακών πιέσεων και των επιπτώσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι «η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά δυναμικής» και ότι «η Ελλάδα δεν χάνει τον βηματισμό της, προσαρμόζεται, στηρίζει, επενδύει, προχωρά».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συζήτηση γύρω από τη λέξη «Ιθάκη», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Επειδή ακούμε πολλά τελευταία στο πολιτικό λεξιλόγιο γύρω από τη λέξη Ιθάκη, εγώ θα πω ότι το νόημα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να βρει την Ιθάκη, είναι να τη φτάσει χωρίς να ξαναζήσει Οδύσσεια». Με τη φράση αυτή συνέδεσε τη συνέχιση της σημερινής πολιτικής κατεύθυνσης με την ανάγκη σταθερότητας, αποφυγής νέων κύκλων αβεβαιότητας και διατήρησης των όσων, όπως είπε, έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Στη συνέχεια, εστίασε στη Θεσσαλία, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξει «συγκεκριμένο και σφιχτό χρονοδιάγραμμα» για τη μετεγκατάσταση του τελωνείου από την πόλη της Λάρισας, ένα διαχρονικό αίτημα της περιοχής. Όπως ανέφερε, βρίσκεται ήδη σε επαφή με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, ώστε στελέχη της Αρχής να πραγματοποιήσουν αυτοψία την επόμενη εβδομάδα.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την περιφερειακή οικονομία, ανέφερε ότι από το 2019 έως το 2025 η Θεσσαλία κατέγραψε σαφή βελτίωση. Όπως είπε, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 28%, στον τουρισμό καταγράφηκε άνοδος 55% στα καταλύματα και 65% στην εστίαση, ενώ η ανεργία μειώθηκε από 18,5% στο 6,2%, ποσοστό μικρότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Για τα έργα στην περιφέρεια, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ένα εκτεταμένο πρόγραμμα με εκατοντάδες έργα και πόρους που ξεπερνούν τα 4,5 δισ. ευρώ», κάνοντας λόγο για «συνολική επανεκκίνηση της περιφέρειας με ορίζοντα το 2030». Αναφέρθηκε στον Ε65, στη σύνδεση με την Εγνατία, στην αναβάθμιση βασικών οδικών αξόνων, στην ολοκλήρωση της περιφερειακής Βόλου και στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι την Καλαμπάκα.

«Αυτά τα έργα δεν μειώνουν απλώς τις αποστάσεις», είπε χαρακτηριστικά, «ενώνουν την περιφέρεια με τα μεγάλα δίκτυα της χώρας και της Ευρώπης, την καθιστούν κόμβο μεταφορών και εμπορίου, ανοίγουν δρόμους για επενδύσεις».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μεγάλα αρδευτικά έργα, στα φράγματα και στα σύγχρονα δίκτυα διαχείρισης νερού, τα οποία, όπως είπε, σημαίνουν «ασφάλεια στην παραγωγή, ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση και έναν αγροτικό τομέα πιο ισχυρό, πιο αποδοτικό και πιο βιώσιμο». Παράλληλα, σημείωσε ότι το λιμάνι του Βόλου και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου αποκτούν νέο ρόλο, καθιστώντας τη Θεσσαλία «πύλη, σημείο σύνδεσης με αγορές, με επενδύσεις και με νέες δυνατότητες».

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η Θεσσαλία δεν αναζητά ευκαιρίες, είναι ένας τόπος που τις δημιουργεί». Όπως είπε, βρίσκεται «μπροστά σε μία νέα ιστορική φάση, όπου η ανθεκτικότητα μετατρέπεται σε προοπτική και η προσπάθεια σε αποτέλεσμα». Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «δεν είναι απλώς η Θεσσαλία ένας τόπος με ιστορία, είναι ένας τόπος με μέλλον», υπογραμμίζοντας ότι η πορεία της περιοχής αποτελεί «απόδειξη ότι μπορούμε να μετατρέπουμε τις δυσκολίες σε δύναμη και την προσπάθεια σε αποτέλεσμα».

