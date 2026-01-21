search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 12:49
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

21.01.2026 11:28

Οι Arctic Monkeys στηρίζουν τα παιδιά του πολέμου – Το νέο τραγούδι και ο οργανισμός War Child

21.01.2026 11:28
ArcticMonkeys

Οι Arctic Monkeys κυκλοφορούν ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι αυτή την εβδομάδα για να συγκεντρώσουν οικονομική βοήθεια για τον οργανισμό War Child.

Φήμες ότι το γκρουπ indie μουσικής από το Σέφιλντ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα μουσική εμφανίστηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός – ο οποίος εργάζεται για την προστασία και την εκπαίδευση των παιδιών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο – κοινοποίησε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπονοώντας ότι ένα άλμπουμ για φιλανθρωπικό σκοπό είναι στα σκαριά.

Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι «μια ομάδα καλλιτεχνών εργάζεται πάνω σε κάτι σημαντικό για την υποστήριξη του War Child» και τονίζεται πώς 35 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ «Help» με στόχο τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήηθειας, ο αριθμός των παιδιών που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις «σχεδόν διπλασιάστηκε».

Μερικοί θαυμαστές υποστήριξαν ότι οι Arctic Monkeys εμπλέκονται, καθώς η ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε από τον παραγωγό τους Τζέιμς Φορντ. Ο ντράμερ των Arctic Monkeys Ματ Χέλντερς δημοσίευσε επίσης την ανακοίνωση στις ιστορίες του Instagram και στη συνέχεια και το ίδιο το συγκρότημα.

Τώρα, η War Child Records επιβεβαίωσε ότι ο Άλεξ Τέρνερ και η παρέα του ένωσαν τις δυνάμεις τους για νέα μουσική και θα κυκλοφορήσουν νέο τραγούδι.

«Νέο τραγούδι από τους @arcticmonkeys και περισσότερες πληροφορίες για το επερχόμενο πρότζεκτ μας για την υποστήριξη των παιδιών που ζουν τον πόλεμο» αναφέρεται στη λεζάντα.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται σύντομο βίντεο που παρουσιάζει κινηματογραφικό πλάνο ενός παιδιού να τρέχει σε αργή κίνηση στη θάλασσα. Στο ηχητικό, ακούγονται παιδιά να γελούν.

Το τραγούδι θα είναι η πρώτη νέα μουσική του συγκροτήματος από τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ του «The Car» που έλαβε διθυραμβικές κριτικές το 2022.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 12:48
