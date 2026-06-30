Στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Με νίκη 2-0 σετ απέναντι στην Κλάρα Τάουσον, η Μαρία Σάκκαρη πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στα γήπεδα του Λονδίνου.

Ανάμεσα στους θεατές που παρακολούθησαν την αναμέτρηση ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στο box της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας, δίπλα στα μέλη της οικογένειάς της και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια του όγδοου game στο δεύτερο σετ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης χειροκρότησε έναν εξαιρετικό πόντο της Σάκκαρη. Λίγο αργότερα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκλεισε το παιχνίδι με 6-3 στο δεύτερο σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει γνωστοποιήσει πως σκοπεύει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2027.

Διαβάστε επίσης:

Επιστροφή-έκπληξη της Σάρον Στόουν στην πασαρέλα μετά από 33 χρόνια (Video)

Κάρα Ντελεβίν: Έβγαινα με την Άμπερ και ο Τζόνι ήταν τρελός από ζήλια

Οκτώ εκατ. δολάρια ζητά η Μπλέικ Λάιβλι από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα











