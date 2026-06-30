search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 21:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2026 21:09

Στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

30.06.2026 21:09
konstantinos-mitsotakis

Με νίκη 2-0 σετ απέναντι στην Κλάρα Τάουσον, η Μαρία Σάκκαρη πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στα γήπεδα του Λονδίνου.

Ανάμεσα στους θεατές που παρακολούθησαν την αναμέτρηση ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στο box της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας, δίπλα στα μέλη της οικογένειάς της και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια του όγδοου game στο δεύτερο σετ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης χειροκρότησε έναν εξαιρετικό πόντο της Σάκκαρη. Λίγο αργότερα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκλεισε το παιχνίδι με 6-3 στο δεύτερο σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει γνωστοποιήσει πως σκοπεύει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2027.

Διαβάστε επίσης:

Επιστροφή-έκπληξη της Σάρον Στόουν στην πασαρέλα μετά από 33 χρόνια (Video)

Κάρα Ντελεβίν: Έβγαινα με την Άμπερ και ο Τζόνι ήταν τρελός από ζήλια

Οκτώ εκατ. δολάρια ζητά η Μπλέικ Λάιβλι από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantinos-mitsotakis
LIFESTYLE

Στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

mpakogianni – doudonis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Κόντρα Μπακογιάννη – Δουδωνή για το άρθρο 86 – Ο… λαϊκισμός και η… πεθερά της Επιτροπής

petralona
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικός εξηγεί τι οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, πέντε συλλήψεις

nikos_xatzinikolaou
MEDIA

Νίκος Χατζηνικολάου: «Μην μου μιλάτε όταν μιλάω» – Η ενόχληση με το control την ώρα του δελτίου

nikos_bistis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπίστης σε ΠΑΣΟΚ: Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική είναι σταθερές εδώ και χρόνια – Δεν ανήκω στα όργανα της ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

falaina new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιβραλτάρ: Φάλαινες περικύκλωσαν γιοτ για 3 ώρες και το κατέστρεψαν - Συγκλονιστικό βίντεο

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 21:15
konstantinos-mitsotakis
LIFESTYLE

Στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

mpakogianni – doudonis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Κόντρα Μπακογιάννη – Δουδωνή για το άρθρο 86 – Ο… λαϊκισμός και η… πεθερά της Επιτροπής

petralona
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικός εξηγεί τι οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, πέντε συλλήψεις

1 / 3