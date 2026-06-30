Οκτώ εκατ. δολάρια ζητά η Μπλέικ Λάιβλι από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα

Συνεχίζεται το σίριαλ της δικαστικής διαμάχης μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, αυτή την φορά από την πλευρά της ηθοποιού.

Η Μπλέικ Λάιβλι ζητά λοιπόν, οκτώ εκατομμύρια δολάρια από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα, μετά την απόρριψη της αγωγής του για συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον της.



Σύμφωνα με δικόγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, η 38χρονη ηθοποιός ζητά 7.495.526,87 δολάρια για αμοιβές δικηγόρων και 539.514,01 δολάρια για δικαστικά έξοδα και δαπάνες που προέκυψαν κατά την «επιτυχή υπεράσπισή της στην υπόθεση Wayfarer».



Οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι η δουλειά που απαιτήθηκε για να απορριφθεί η αγωγή ήταν «εκτενής και απαραίτητη για να επιτευχθεί η πλήρης νίκη που εξασφαλίστηκε», προσθέτοντας ότι η Λάιβλι «έχει πληρώσει και συνεχίζει να πληρώνει» τους νομικούς της λογαριασμούς. Ανέφεραν επίσης ότι θα ζητήσει «τυχόν πρόσθετες αμοιβές δικηγόρων» που θα προκύψουν από τη δικαστική διεκδίκηση του ίδιου του αιτήματος αποζημίωσης για τα έξοδα.

Blake Lively Seeks $8.04M From Justin Baldoni https://t.co/DNcQiFwH2U — People (@people) June 30, 2026

Το δικόγραφο υποστηρίζει ότι η ασυνήθιστα μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης αύξησε το κόστος, επικαλούμενο «σημαντική προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, με χιλιάδες αρχειοθετημένα και αναδημοσιευμένα άρθρα», καθώς και εκτεταμένη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, που περιλάμβανε περισσότερα από 7.000 έγγραφα τα οποία προσκόμισε η Λάιβλι και δεκάδες χιλιάδες ακόμη από τα μέρη της Wayfarer και τρίτους.

Αν και η Λάιβλι έχει πλέον προσδιορίσει το ποσό που θεωρεί ότι της οφείλεται, η διαμάχη απέχει πολύ από το τέλος της. Ο δικαστής Λιούις Τζ. Λίμαν έχει διατάξει τον 42χρονο Μπαλντόνι και τη Wayfarer Studios να απαντήσουν στο αίτημα έως τις 13 Ιουλίου, μετά την οποία θα αποφασίσει αν θα επιδικάσει ολόκληρο το ποσό, αν θα το μειώσει ή αν θα απορρίψει συνολικά τμήματα του αιτήματος.



Το αίτημα έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο δικαστής Λιούις Τζ. Λίμαν έκρινε ότι η Λάιβλι δικαιούται να διεκδικήσει αμοιβές δικηγόρων και έξοδα βάσει του άρθρου 47.1 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας, το οποίο προστατεύει άτομα από εκδικητικές αγωγές συκοφαντικής δυσφήμησης μετά από καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης, διακρίσεων ή αντιποίνων.



Ο Λίμαν έκρινε ότι η Λάιβλι πληροί τις προϋποθέσεις ως επικρατήσασα εναγόμενη βάσει του νόμου και μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για νομικές αμοιβές που συνδέονται με την υπεράσπισή της απέναντι στους ισχυρισμούς του Μπαλντόνι περί δυσφήμησης. Έκρινε επίσης ότι οποιαδήποτε αξίωση για τριπλάσια ή τιμωρητική αποζημίωση θα έπρεπε να ασκηθεί μέσω ξεχωριστής αγωγής ή ανταγωγής, δικαίωμα που διατηρήθηκε στη συμφωνία συμβιβασμού των μερών.

💰 Blake Lively asks for nearly $8M in attorneys' fees, court costs from Baldoni and Wayfarer.



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Η νομική διαμάχη προέκυψε από την παραγωγή και την προώθηση της ταινίας It Ends With Us και κλιμακώθηκε με αντικρουόμενες αγωγές μεταξύ της Λάιβλι και του Μπαλντόνι, πριν τα μέρη καταλήξουν σε συμβιβασμό τον Μάιο, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη δίκη.



Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, τα μέρη διευθέτησαν τη δικαστική διαμάχη, αλλά άφησαν το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος της Λάιβλι για αμοιβές δικηγόρων, έξοδα και αποζημιώσεις βάσει του άρθρου 47.1. Στην απόφασή του της 12ης Ιουνίου, ο Λίμαν έκρινε ότι η Λάιβλι μπορεί να διεκδικήσει αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα, απορρίπτοντας παράλληλα τις προσπάθειές της να λάβει τριπλάσια και τιμωρητική αποζημίωση.

Blake Lively is seeking more than $8 million in legal fees from Justin Baldoni after their settlement. pic.twitter.com/eULCgzr4hi June 30, 2026







Μετά την απόφαση, οι δικηγόροι της Λάιβλι, Έσρα Χάντσον και Μάικλ Γκότλιμπ, χαρακτήρισαν την απόφαση «άλλη μία πλήρη νίκη και απόλυτη δικαίωση» για την πελάτισσά τους. «Το δικαστήριο αναγνώρισε και πάλι ότι η κυρία Λάιβλι μηνύθηκε ως αντίποινα επειδή κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα και της επιδίκασε αμοιβές δικηγόρων και έξοδα, τα οποία θα καταβληθούν από τα μέρη της Wayfarer», ανέφεραν τότε οι δικηγόροι σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο PEOPLE.

Attorneys for Blake Lively said in a court filing that Justin Baldoni's production company Wayfarer Studios owes the actress $7,495,526.87 in attorneys fees connected to the studio's defamation lawsuit against her, which was dismissed in June last year. https://t.co/MoNP3II1D4 — Good Morning America (@GMA) June 30, 2026

Τον Ιούνιο, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, υιοθέτησε διαφορετικό τόνο, τονίζοντας ότι το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Λάιβλι για τριπλάσια και τιμωρητική αποζημίωση και υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε επιδίκαση δικηγορικών αμοιβών θα είναι περιορισμένης έκτασης.



«Στην κυρία Λάιβλι επιδικάστηκαν μόνο περιορισμένες δικηγορικές αμοιβές για μία και μόνη αξίωση, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που διήρκεσε μόλις λίγους μήνες, τίποτα περισσότερο.«Παρά το γεγονός ότι όλες οι αξιώσεις της απορρίφθηκαν, η κυρία Λάιβλι στη συνέχεια στράφηκε στην εκμετάλλευση ενός νόμου της Καλιφόρνιας που έχει ως σκοπό να προστατεύει πραγματικά θύματα, σε μια προσπάθεια που αποδείχθηκε άκαρπη για την απόκτηση αποζημιώσεων. Για άλλη μία φορά, απέτυχε».

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