Η Σάρον Στόουν εξηγεί γιατί ένιωσε «ανακούφιση» μετά τον θάνατο της μητέρας της (Video)

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης σε ένα podcast του CNN με τον Anderson Cooper παραχώρησε η Σάρον Στόουν η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα περίπλοκα συναισθήματα που της προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της, το 2025.

«Η μαμά μου ήταν ένας πολύ τραυματισμένος άνθρωπος, δεν μπορούσε να ξεπεράσει όλη την ντροπή και τον φόβο που κουβαλούσε μέσα της» είπε η ηθοποιός, σημειώνοντας ότι η ίδια ένιωσε ανακουφισμένη από την απώλειά της.

«Ο κόσμος το θεωρεί κάτι κακό, ότι δεν επιτρέπεται να έχεις θετικά συναισθήματα που σχετίζονται με έναν θάνατο, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν και πολλά θετικά, ιδιαίτερα όταν φροντίζεις για πολύ καιρό κάποιον που πεθαίνει. Ο φροντιστής μπορεί να γίνει κομμάτια και, όταν αυτό τελειώσει, να νιώσει τεράστια ανακούφιση» τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, τα συναισθήματα που συνοδεύουν το πένθος μπορεί να είναι σύνθετα. Και σε αντίθεση με πολύ κόσμο που ίσως το κατακρίνει, η ίδια θεωρεί απολύτως αποδεκτό ένας θάνατος να συνδεθεί όχι μόνο με τη λύπη αλλά και την ανακούφιση, για παράδειγμα.

«Υπάρχουν πολλοί περίπλοκοι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να νιώσει ανακούφιση από έναν θάνατο. Αλλά ο πολιτισμός μας δεν επιτρέπει τα ανάμεικτα συναισθήματα. Για μένα όμως είναι αποδεκτό να νιώθω ότι απελευθερώθηκα από τη μαμά μου, ότι απελευθερώθηκα από το τραύμα της, τώρα που έφυγε» τόνισε.

Στη συνέχεια, η Σάρον Στόουν μίλησε ανοιχτά και για την ανακούφιση που της προκάλεσε ο θάνατος του παππού της, επισημαίνοντας ότι η κακοποιητική συμπεριφορά του σημάδεψε όχι μόνο την ίδια, αλλά όλη την οικογένεια.

«Κακοποιούσε τη μητέρα μου και έκανε ό,τι μπορούσε για να μας πληγώνει. Δεν ήταν ο παππούς που θα περίμενε κανείς. Ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσαμε να αποφεύγουμε με κάθε τρόπο» είπε.

Θυμήθηκε δε, ότι όταν εκείνος πέθανε, η ίδια ήταν μόλις 14 ετών, ενώ η μικρότερη αδελφή της, 11, με την εμπειρία εκείνης της κηδείας να μη μοιάζει καθόλου με όσα συνήθως συνοδεύουν μια οικογενειακή απώλεια.

«Είναι πολύ παράξενο όταν η πρώτη σου εμπειρία με τον θάνατο συνοδεύεται από χαρά, ανακούφιση και ένα αίσθημα κενού», ανέφερε.

Η ηθοποιός περιέγραψε, τέλος, μια στιγμή που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη της. Η αδελφή της ήθελε να βεβαιωθεί ότι ο παππούς τους είχε πράγματι πεθάνει και της ζήτησε να το επιβεβαιώσει.

«Τον άγγιξα στον ώμο και κατάλαβα ότι όλα είχαν τελειώσει. Νομίζω πως της είπα απλώς “Τελείωσε”», θυμήθηκε.

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