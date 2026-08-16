Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Πέρασε τα 6,00μ. εύκολα ο Καραλής εξασφάλισε μίνιμουμ το αργυρό μετάλλιο! – Live ο τελικός του επί κοντώ

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Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ ρίχνει αυλαία σήμερα με δύο ελληνικές παρουσίες σε τελικούς.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πάει με στόχο να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο, όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση.

Ο Μανόλο έχει το… τοίχος που λέγεται Ντουπλάντις για το χρυσό, ωστόσο είναι το δεύτερο φαβορί για το βάθρο, ενώ στον ακοντισμό όλα είναι ανοιχτά για τα τρία μετάλλια.

Live οι προσπάθειες των δύο Ελλήνων

Αφησαν τα 6,05μ και πήγαν στα 6,10μ. Ο Ντουπλάντις το πέρασε!

Ο Καραλής πέρασε εύκολα τα 6 μέτρα!!!!! Πήγε πολύ ψηλά και πάμε για μάχη

Πέρασε ο Ντουπλάντις στο δεύτερο άλμα

To έριξε και ο Καραλής. Εχασε ευκαιρία να πάρει προβάδισμα και να ασκήσει πίεση στον Ντουπλάντις.

Ο Ντουπλάντις το έριξε στα 6,00μ.!

Τέλος και ο Τιερί που παίρνει το χάλκινο, μίνιμουμ αργυρό ο Καραλής

Ο Μανόλο στο βάθρο! Το έριξε ο Μπάερε και έτσι η Ελλάδα έχει το δεύτερο μετάλλιό της στην διοργάνωση

Το έριξε ο Μπάερε, θα έχει άλλη μια προσπάθεια ο Γερμανός, ενώ άλλες δύο έχει ο Τιερί. Ενας από τους δύο να αποτύχει και ο Μανόλο θα είναι και τυπικά στο βάθρο

Ο Καραλής στα 5,95μ. περνάει εύκολα!!!!

Ο Ντουπλάντις άφησε τα 5,95μ.

Το έριξε ο Γκούτορμσεν και έμειναν 4…

Ο Γκούτορμσεν έχει μονο μία προσπάθεια και ο Μπαερέ δύο καθώς άφησαν με αποτυχημένα άλματα το 5,85μ.

Εμειναν 5 αθλητές στο επί κοντώ που θα συνεχίσουν στα 5,95μ.: Ντουπλάντις, Καραλής, Τιερί, Μπαερέ και Γκούτορμσεν

Μονο οι Καραλής, Ντουπλάντις και Τιερί πέρασαν με την πρώτη τα 5,85μ. και περιμένουν τους υπόλοιπους. Μετά ο πήχης θα πάει στα 5,95μ.

Εκτός 8αδας η Τζένγκο, έμεινε 11η με 54,01μ. και ολοκληρώνει την παρουσία της νωρίς

Ο Καραλής πέρασε εύκολα τα 5,85μ. με την πρώτη

Με δέκα αθλητές πλέον το επί κοντώ στα 5,85μ., καθώς 4 απέτυχαν στα 5,70μ.

Kακή η δεύτερη βολή της Τζένγκο μόλις 53,09μ., είναι 12η και πλέον σε πολύ δύσκολη θέση.

Στο επί κοντώ έχουν περάσει 7 αθλητές τα 5,70μ., ενώ άλλοι πέντε συνεχίζουν σ αυτό το ύψος τις προσπάθειές τους

Η Τζένγκο στην πρώτη της βολή δεν ρίχνει καλά και την βγάζει άκυρη

Γίνεται η παρουσίαση των φιναλίστ του τελικού στον ακοντισμό γυναικών. Η Τζένγκο ρίχνει 9η κατά σειρά

Καραλής και Ντουπλάντις δεν θα δοκιμάσουν στα 5,70μ. και πάνε απευθείας στα 5,85μ.

Και οι 14 φιναλίστ πέρασαν τα 5,55μ. και ο πήχης πάει στα 5,70μ.

Εύκολα ο Καραλής τα 5,55μ.

Ο Ντουπλάντις πέταξε… μισό μέτρο πάνω από τα 5,55μ.

Ξεκίνησε ο τελικός του επί κοντώ με άλματα στα 5,55μ.

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