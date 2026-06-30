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30.06.2026 19:37

Επιστροφή-έκπληξη της Σάρον Στόουν στην πασαρέλα μετά από 33 χρόνια (Video)

30.06.2026 19:37
sharon-stone

Στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι περπάτησε για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια η Σάρον Στόουν, όπως καταγράφεται σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Η 68χρονη ηθοποιός συμμετείχε στο σόου του οίκου Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, επιλέγοντας μια ιδιαίτερα τολμηρή εμφάνιση με έντονο μακιγιάζ, sleek καρέ μαλλιά, oversized λευκό σακάκι, μαύρο πουκάμισο, σατέν γραβάτα δεμένη ανάποδα και ψηλές λουστρίνι μπότες.

@wwd #SharonStone made an appearance on the runway at #Vetements’ spring/summer 2027 show in Paris. Video: @Thealexbadia ♬ original sound – WWD

Η εμφάνισή της στο Παρίσι διαφοροποιείται αισθητά από τις συνήθεις επιλογές της, καθώς η ηθοποιός προτιμά γήινους τόνους στο μακιγιάζ της και πιο «ήσυχα» look, ενώ στην καθημερινότητά της κυκλοφορεί τις περισσότερες φορές χωρίς μακιγιάζ.

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