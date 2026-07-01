«David Bowie: On Tour»: Σε περιοδεία σπάνια έκθεση με προσωπικά του αντικείμενα (photos/videos)

Μια μεγάλη περιοδεύουσα έκθεση με αντικείμενα από το εκτενές αρχείο του αείμνηστου Ντέιβιντ Μπόουι στο Μουσείο V&A πρόκειται να γοητεύσει τους θαυμαστές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έκθεση με τίτλο «David Bowie: On Tour» θα περιλαμβάνει πολλά έργα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ δημόσια και θα φιλοξενηθεί αρχικά στο V&A Dundee, από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβάνονται τα αυθεντικά κοστούμια του Ziggy Stardust από τους Freddie Burretti και Kansai Yamamoto, φωτογραφίες, σκίτσα περιοδείας και ακουστική κιθάρα από εκείνη την εποχή.

🎸 David Bowie’s legacy is hitting the road.



The V&A’s David Bowie archive is touring the UK, with 100 incredible items heading to venues across the country. The exhibition opens at V&A Dundee this November and runs until February 2027.



Expect never-before-seen treasures,… pic.twitter.com/GstF44dGOb — Radio News Hub (@radionewshub) July 1, 2026

«Η έκθεση “David Bowie: On Tour” είναι μια ιστορική εθνική συνεργασία για το V&A, που φέρνει για πρώτη φορά στο κοινό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο στιγμιότυπα από το εξαιρετικό αρχείο του Ντέιβιντ Μπόουι» δήλωσε ο διευθυντής του V&A, Σερ Τρίστραμ Χαντ.

Στα αναμνηστικά περιλαμβάνονται μια κλακέτα που χρησιμοποιήθηκε για την ταινία «Ο Άνθρωπος που Έπεσε στη Γη» (The Man Who Fell To Earth) και το πρώτο του όργανο, ένα σαξόφωνο Grafton Alto που του αγόρασε ο πατέρας του το 1961.

David Bowie's iconic costumes and personal archive are going on a UK tour https://t.co/GHAU8QjnkU pic.twitter.com/VAd9B5P9A0 July 1, 2026

Μετά το ντεμπούτο της στη Νταντί, η διετής έκθεση θα μεταφερθεί στο Μπλάκπουλ, την κομητεία Ντάραμ, το Χαλ και το Μπρίστολ.

Iconic David Bowie archive to go on UK tour in new exhibition https://t.co/Oi5qtuFLYZ pic.twitter.com/LtYswLDBZa — bulletinindy (@bulletinindy) July 1, 2026

«Συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους μας σε Μουσεία και χώρους σε όλη τη χώρα, ανοίγουμε την ιστορία του Ντέιβιντ Μπόουι στους τόπους που συνδέονται με τη ζωή και την κληρονομιά του, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα μπορούν να βιώσουν αυτά τα αξιοσημείωτα αντικείμενα εκεί που ζουν και να εμπνευστούν από τη διαρκή δημιουργικότητά του».

Η έκθεση, η οποία είναι χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα, θα περιλαμβάνει επίσης τα κλειδιά του Ντέιβιντ Μπόουι από το διαμέρισμά του στο Βερολίνο, όπου έζησε κατά την ηχογράφηση των άλμπουμ Low και Heroes του 1977.

Η πρώτη ενότητα, «Bowie Through a Lens», εξερευνά πώς η φωτογραφία διαμόρφωσε την εικόνα και την ταυτότητα του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένων έργων των Terry O’Neill, Mick Rock, Sukita και Brian Ward.

Η δεύτερη ενότητα, «All the Somebody People», εστιάζει στον μουσικό στη σκηνή και στο στούντιο σε τέσσερις καθοριστικές εποχές: την εποχή του Ziggy Stardust, τα χρόνια του Βερολίνου, το Let’s Dance και το Blackstar.

Η τρίτη ενότητα, «Hooked to the Silver Screen», παρουσιάζει τις ερμηνείες του Μπόουι στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων μουσικών βίντεο, ταινιών, τηλεοπτικών ρόλων και απροσδόκητων εμφανίσεων.

Η τελευταία ενότητα, «I Can’t Give Everything Away», εξερευνά το «ενδιαφέρον του για τον χρόνο, καταγράφοντας τη διαδικασία και την κληρονομιά του».

Ο Ντέιβιντ Μπόουι θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών με πέντε singles που έφτασαν στο νούμερο ένα του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο ένα του κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Μπόουι ασχολήθηκε επίσης με μουσικά είδη όπως ο χορός και η τζαζ κατά τη διάρκεια της καριέρας του και συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Queen, ο Μικ Τζάγκερ και ο Τρεντ Ρέζνορ.

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