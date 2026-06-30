«Bad Bridgets»: Colin Farrell και Steve Coogan στο cast της νέας ταινίας του Rich Peppiatt (photo)

Μια σειρά από αστέρια προστέθηκαν στο cast της νέας ταινίας εποχής του Ριτς Πέπιατ (Rich Peppiatt) «Bad Bridgets», η οποία φέρει τη σφραγίδα παραγωγής του Netflix.

Οι Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell), Στιβ Κούγκαν (Steve Coogan), Τσάρλι Χίτον (Charlie Heaton), Ντόναλ Γκλίσον (Domhnall Gleeson), Χιμές Πατέλ (Himesh Patel), Νίαμ Άλγκαρ (Niamh Algar) και Σιμόν Κίρμπι (Simone Kirby) εντάσσονται στο πλευρό των ήδη ανακοινωθέντων πρωταγωνιστριών, Εμίλια Τζόουνς (Emilia Jones) και Άλισον Όλιβερ (Alison Oliver).

Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο βιβλίο των ακαδημαϊκών Ελέιν Φάρελ (Elaine Farrell) και Λίαν ΜακΚόρμικ (Leanne McCormick), «Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Όταν ένα μυστηριώδες γράμμα που υπόσχεται μια ευκαιρία διαφυγής οδηγεί μια νεαρή Ιρλανδή στη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, εκείνη παρασύρεται στον άναρχο κόσμο των “Bridgets”, με το χάος να ακολουθεί κάθε της βήμα».

Σημειώνεται ότι ο όρος «Bad Bridget» επινοήθηκε από τις δύο συγγραφείς για να περιγράψει τις άπορες Ιρλανδές μετανάστριες που ταξίδευαν στις ΗΠΑ και τον Καναδά προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, καταλήγοντας συχνά στην παρανομία στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν.

Ο Πέπιατ, ο οποίος κέρδισε BAFTA για την ταινία-αποκάλυψη του 2024 «Kneecap», αναλαμβάνει επίσης την παραγωγή για λογαριασμό της Coup d’Etat Films, με έδρα το Μπέλφαστ σε συνεργασία με την LuckyChap της Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie).

Επίσης, το πρότζεκτ τον επανενώνει με τον διευθυντή φωτογραφίας του «Kneecap», Ράιαν Κέρναγκαν (Ryan Kernaghan) ενώ η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει επίσης τον βραβευμένο σκηνογράφο του «Poor Things», Τζέιμς Πράις (James Price) και την καταξιωμένη ενδυματολόγο Κέιτ Χόουλι (Kate Hawley).

Η ταινία αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Queen’s του Μπέλφαστ και χρηματοδοτείται από τον οργανισμό Northern Ireland Screen. Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα μέσα Ιουλίου.

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