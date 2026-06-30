«Werwulf»: Η Universal Pictures κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας τρόμου του Robert Eggers (photos/video)

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του «Werwulf», της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας τρόμου που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την σύντομη περιγραφή: «Στην Αγγλία του 13ου αιώνα, ένα μυστηριώδες πλάσμα παραμονεύει στην ομιχλώδη ύπαιθρο, μετατρέποντας τους τοπικούς θρύλους σε μια εφιαλτική πραγματικότητα για τους κατοίκους της περιοχής».

Το φιλμ περιγράφεται ως «μια συγκλονιστική ιστορία αφοσίωσης, καταδίκης και του δαίμονα που κρύβουμε μέσα μας».

'Werwulf' Trailer: Aaron Taylor-Johnson Transforms Into a Werewolf in Robert Eggers' New Gothic Horror Movie https://t.co/DtJL4CUaFr — Variety (@Variety) June 29, 2026

Το trailer προσφέρει μια πρώτη ματιά από τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), ο οποίος σκορπίζει τον τρόμο στους κατοίκους της πόλης ενώ σμίγει κινηματογραφικά με τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (Lily-Rose Depp) και τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Έγκερς (Robert Eggers), αμέσως μετά τη συνεργασία τους στο «Nosferatu».

Στο καστ της νέας ταινίας εποχής επιστρέφουν επίσης δύο γνώριμοι συνεργάτες του Έγκερς, οι Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και Ραλφ Άινεσον (Ralph Ineson) ενώ στο πλευρό των πρωταγωνιστών βρίσκονται επίσης οι Τζακ Μόρις (Jack Morris), Γιαν Μπάιφουτ (Jan Bijvoet), Ρίτσι Έντουαρντς (Ritchi Edwards) και Μπόντι Ρέι Μπράνοκ (Bodhi Rae Breathnach).

"Nosferatu" director Robert Eggers unleashes more supernatural horror in the first trailer for #Werwulf (in theaters this Christmas).



Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp and Willem Dafoe star. Watch the trailer here: https://t.co/DtJL4CUaFr pic.twitter.com/d3jN3lJJnS June 29, 2026

Το σενάριο συνυπογράφει ο Έγκερς με τον σταθερό συνεργάτη του, Sjón, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή. Παράλληλα, η Focus Features ανέλαβε τη χρηματοδότηση και την παραγωγή του φιλμ, ενώ την εκτέλεση παραγωγής υπογράφουν οι Κρις και Έλενορ Κολόμπους (Chris & Eleanor Columbus) μέσω της εταιρείας Maiden Voyage.

Σύμφωνα με το Variety, η Focus Features συνεχίζει τη σταθερή και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της με τον Έγκερς, έχοντας στηρίξει το σύνολο της φιλμογραφίας του. Πιο πρόσφατο δείγμα αποτελεί το άκρως επιτυχημένο «Nosferatu», το οποίο κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 2024, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και συγκεντρώνοντας περισσότερα από 181 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

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