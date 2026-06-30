«The Odyssey»: Ο επικός Δούρειος Ίππος για την ταινία του Νόλαν – Ξεπερνά τα 10 μέτρα (Photos)

Έναν εντυπωσιακό Δούρειο Ίππο ύψους 10,3 μέτρων έστησε η Universal έξω από το Universal Studios Hollywood, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey», που βγαίνει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

Ο Δούρειος Ίππος που «έκλεψε» την παράσταση

Το τεράστιο ξύλινο άλογο τοποθετήθηκε στο Universal Hollywood CityWalk, στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο, μπροστά από τον κεντρικό κινηματογράφο AMC Universal Cinema.

Ο Δούρειος Ίππος εμφανίζεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένη αμμώδη βάση, στην οποία είναι χαραγμένος ο τίτλος της ταινίας.

Photo: X/@DiscussingFilm

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κατασκευή του είχε ξεκινήσει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Το λαμπερό καστ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν βασίζεται στον ομηρικό μύθο και συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα λαμπερό καστ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν:

ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας,

ως Οδυσσέας, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος,

ως Τηλέμαχος, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη,

ως Πηνελόπη, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ,

, η Ζεντάγια ,

, η Σαρλίζ Θερόν ,

, η Λουπίτα Νιόνγκο ,

, καθώς και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.

Η ταινία έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. δολαρίων, με την Universal να επενδύει σημαντικά και στην προώθησή της.

Ο Δούρειος Ίππος και σε… κουβά ποπ κορν

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η AMC παρουσίασε και μια μικρότερη εκδοχή του Δούρειου Ίππου, σε μορφή κουβά για ποπ κορν.

Photo: Instagram/@theodysseymovie

Finally, a popcorn bucket big enough to hide an entire Greek army. whether the warriors inside get extra butter???? June 27, 2026

Παράλληλα, ένα από τα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία θα παρουσιαστεί στο studio tour των Universal Studios Hollywood, με πλάνα και συνεντεύξεις των δημιουργών να προβάλλονται στους επισκέπτες.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή της ταινίας σε premium formats, όπως IMAX 70MM και Dolby Cinema, με ηθοποιούς της ταινίας να συμμετέχουν στην προώθησή τους.

Δούρειος Ίππος και στο Μαϊάμι

Ένας ακόμη Δούρειος Ίππος εμφανίστηκε στο Μαϊάμι, όπου ο επίσημος λογαριασμός της ταινίας στα social media δημοσίευσε φωτογραφία του Ματ Ντέιμον και του Τζον Λεγκουιζάμο μπροστά από την κατασκευή.

«Ο Ματ Ντέιμον και ο Τζον Λεγκουιζάμο έφτασαν στο Μαϊάμι. Κλείστε εισιτήρια για να ζήσετε την “Οδύσσεια” στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου», ανέφερε η σχετική ανάρτηση.

Matt Damon and John Leguizamo have arrived in Miami. Get tickets to experience The Odyssey in theaters July 17. https://t.co/sk8jwTBi7P pic.twitter.com/K8QCY83IEf — The Odyssey Movie (@odysseymovie) June 27, 2026

Η εμφάνιση του μυθολογικά «ύποπτου» αλόγου προκάλεσε και χιουμοριστικά σχόλια, με χρήστες να αναρωτιούνται αν πέρασε από έλεγχο ασφαλείας.

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