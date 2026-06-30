«The Devil’s Mouth»: Οι Kathryn Newton και Lana Condor παγιδευμένες στον απόλυτο τρόμο – To επίσημο trailer (photos/video)

Το Prime Video αποκάλυψε το επίσημο trailer για το νέο θρίλερ τρόμου «The Devil’s Mouth».

Η ταινία, η οποία υπόσχεται να κόψει την ανάσα, διαδραματίζεται στα σκοτεινά και επικίνδυνα νερά ενός απομονωμένου σπηλαίου στην Ταϊλάνδη. Τα γυρίσματα που ολοκληρώθηκαν μέσα σε 8 εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου αμερικανού μετρ του είδους, Τζεφ Γουάντλοου (Jeff Wadlow).

Πρωταγωνιστούν οι Κάθριν Νιούτον (Kathryn Newton), Λάνα Κόντορ (Lana Condor), Νίκο Χιράγκα (Nico Hiraga), Γκάβιν Κασαλένιο (Gavin Casalegno), Τόμι Ρόουζ (Tommi Rose) και Τέιμ Θάπτιμθονγκ (Tayme Thapthimthong).

Η πλοκή ακολουθεί «πέντε νεαρούς φίλους που αποφασίζουν να εξερευνήσουν το δαιδαλώδες σύστημα σπηλαίων “The Devil’s Mouth” (“Το Στόμα του Διαβόλου”). Αναζητώντας μια τελευταία μεγάλη περιπέτεια πριν έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της ενήλικης ζωής τους, βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν εφιάλτη. Πολύ σύντομα, συνειδητοποιούν ότι στα κατασκότεινα νερά παραμονεύει ένας απόλυτος θηρευτής: ταχύτατος, αθόρυβος και φονικός. Εγκλωβισμένοι στο ασφυκτικό σκοτάδι, οι πέντε φίλοι βλέπουν την εμπιστοσύνη μεταξύ τους να κλονίζεται και τον πανικό να κυριαρχεί, καθώς κάθε λάθος στροφή μετατρέπεται σε μια αδυσώπητη μάχη για επιβίωση».

Lana Condor, Gavin Casalegno & Crew Face A Shark In A “Freshwater Cave System” In ‘The Devil’s Mouth Trailer’ https://t.co/WNgKXSsG03 — Deadline (@DEADLINE) June 29, 2026

Το σενάριο συνυπογράφουν οι Άζα Γκέιμπελ (Aja Gabel) και Μιούνγκ Τζο Γουέσνερ (Myung Joh Wesner), μαζί με τον Γουάντλοου. Η παραγωγή είναι των Μπάσιλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk), Έρικα Λι (Erica Lee) και του σκηνοθέτη, σε μια συνεργασία των Lionsgate και Thunder Road Films.

Σύμφωνα με το Deadline, το «The Devil’s Mouth» θα είναι διαθέσιμο μέσα από την πλατφόρμα του Prime Video από τις 29 Ιουλίου.

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