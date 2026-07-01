Εύβοια: Φωτιά τώρα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα

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Την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής έχει προκαλέσει φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (1/7) σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η φωτιά καίει ξερά χόρτα στον αύλειο χώρο του εργοστασίου, που δεν έχει γίνει γνωστό τι παράγει.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα.
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