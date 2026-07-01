Εύβοια: Φωτιά τώρα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα

Την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής έχει προκαλέσει φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (1/7) σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η φωτιά καίει ξερά χόρτα στον αύλειο χώρο του εργοστασίου, που δεν έχει γίνει γνωστό τι παράγει.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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