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ΕΛΛΑΔΑ

01.07.2026 10:21

Αγοράκι 2,5 ετών παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα στη Μύκονο, διακομίστηκε στο Παίδων

01.07.2026 10:21
PISINA_UNSPLASH

Συναγερμός σήμανε στη Μύκονο όταν ένα αγοράκι περίπου 2,5 ετών από τη Γερμανία ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή του πατέρα του και έπεσε σε πισίνα.

Το παιδί ανασύρθηκε άμεσα, ωστόσο είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
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