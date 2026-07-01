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01.07.2026 09:10

Μάλια: 18χρονη κατήγγειλε 50χρονο σεκιουριτά για βιασμό

01.07.2026 09:10
RAPE_UNSPLASH
UNSPLASH

Ένας 50χρονος Κρητικός, που εργάζεται ως σεκιούριτι και διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου, συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Χερσονήσου, μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό στα Μάλια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα ακινητοποιήθηκε από άνδρα που δεν γνώριζε, έξω από ξενοδοχείο της περιοχής και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε απομονωμένο σημείο, όπου έπεσε θύμα βιασμού

Όπως αναφέρει το cretalive, αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από τη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.

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