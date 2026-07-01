Πετράλωνα: Αρχικό βοήθημα 3.000 ευρώ στους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – Έφτασαν στην Ευελπίδων οι 5 συλληφθέντες

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της 4όροφης πολυκατοικίας. Οι εικόνες που συνεχίζουν και μας έρχονται από το σημείο προκαλούν οργή και αναπάντητα ερωτήματα για την μελέτη που έγινε στο διπλανό κτίριο το οποίο χτιζόταν.

Οι 5 που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής που ανεγειρόταν δίπλα, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, έφυγαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για την απολογία τους.

Άγνωστη η αιτία της κατάρρευσης

Ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου, μιας και οι πρώτοι έλεγχοι δείχνουν πως όλα έγιναν τελείως νόμιμα.

Η άδεια και η μελέτη του έργου αλλά και οι θεμελιώσεις τόσο της πολυκατοικίας που ανεγείρεται όσο και του κτιρίου που έπεσε, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της διαφοράς ύψους των θεμελίων των δύο πολυκατοικιών.

Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας να χτίζονται πιο βαθιά στο έδαφος σε σχέση με τα θεμέλια του κτιρίου που κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ρωγμές από τις εργασίες και να υπάρξει κλίση.

Έμειναν όλο το βράδυ στα χαλάσματα

Αν και από την πρώτη στιγμή άνοιξε η «Λέσχη Φιλίας» του Δήμου Αθηναίων, στα Πετράλωνα για τη φιλοξενία των ενοίκων των 7 διαμερισμάτων που καταστράφηκαν, οι κάτοικοι παρέμειναν όλο το βράδυ στα χαλάσματα, για να προσέχουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους.

Κανένας από τους ενοίκους δεν τραυματίστηκε. Μία οικογένεια συνεχίζει και ψάχνει τον σκύλο της στα ερείπια καθώς φέρεται να εγκλωβίστηκε εκεί.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Γραμματικοκογιάννη, στις οικογένειες αναμένεται να δοθεί ως πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ, μέχρι να οριστεί η πλήρης αποζημίωση τους.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης Χαρλαύτης, μίλησε στον ΑΝΤ1 αναφέροντας πως από την έρευνα δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό αν και για να καταρρεύσει η πολυκατοικία κάτι έγινε τελείως λάθος.

Πρόσθεσε πως χρειάζεται χρόνος για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Έρευνες γίνονται και στις πολυκατοικίες γύρω από το κτίριο που κατέρρευσε και ειδικά στην όμορη της για να διαπιστωθεί αν συνεχίζει να είναι κατοικήσιμο.

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