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01.07.2026 10:49

Πάτρα: Βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο με κατάγματα – Καταγγελία της μητέρας για ενδοοικογενειακή βία

01.07.2026 10:49
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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας (30/6) βρέφος 10 μηνών, το οποίο έφερε κατάγματα μετά από σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε όταν το βρέφος έπεσε από τα χέρια της κατά τη διάρκεια έντονου επεισοδίου με συγγενικά της πρόσωπα.

Όπως αναφέρει tempo24.news, η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της, με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει στο έδαφος από ύψος και να τραυματιστεί σοβαρά.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, το βρέφος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο, όπου και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Η μητέρα προχώρησε σε μήνυση κατά συγκεκριμένων συγγενικών προσώπων, κάνοντας λόγο για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του παιδιού της.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο και τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:53
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