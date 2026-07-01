Ελληνικά ΜΜΕ: «Κοκτέιλ» τζάμπα ενημέρωσης και χαμηλής εμπιστοσύνης στις ψηφιακές ειδήσεις

Μια συνθήκη «βαράτε με κι ας κλαίω» καταγράφεται (σε βάθος χρόνου) στην στάση του αναγνωστικού κοινού στην Ελλάδα το οποίο επιλέγει τις ψηφιακές ειδήσεις για την ενημέρωση του. Από τη μια αξιολογεί χαμηλά την εμπιστοσύνη του στις ψηφιακές ειδήσεις των ιστοσελίδων και από την άλλη δεν είναι διατεθειμένο να κατευθυνθεί σε μοντέλο ενημέρωσης επι πληρωμή για -δυνητικά- ποιοτικότερο και πιο αξιόπιστο περιεχόμενο.

Από το 2018 και κάθε χρόνο στην έρευνα του Ινστιτούτου Reuters για τις Ψηφιακές Ειδήσεις γίνεται στο κοινό η ερώτηση κατά πόσο εμπιστεύεται 16 από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα σε κάθε χώρα (σε σύνολο 48 του πλανήτη μεταξύ των οποίων και αγορές- βαρόμετρα όπως οι ΗΠΑ, το Η.Β. η Γερμανία, η Νορβηγία, ή η Βραζιλία). Στην Ευρώπη μελετώνται συστηματικά 25 χώρες, σύμφωνα με την ειδική ανάλυση του οργανισμού διαΝέοσις, την οποία επιμελήθηκε ο μόνιμος συνεργάτης του ακαδημαϊκού Ινστιτούτου, δρ. Αντώνης Καλογερόπουλος.

Οι ερωτώμενοι αξιολογούν τα μέσα σε κλίμακα από 0 έως 10, όπου με 0 βαθμολογείται το «Eντελώς αναξιόπιστο» και με 10 το «Eντελώς αξιόπιστο». Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι απαντήσεις του κοινού δείχνουν σαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ μέσων. Το BBC και οι Financial Times λαμβάνουν βαθμολογίες γύρω στο 6,1, ενώ σκανδαλοθηρικές εφημερίδες, όπως η Sun και η Daily Mail, αξιολογούνται σημαντικά χαμηλότερα, με μέσους όρους 3,1 και 3,9 αντίστοιχα. Παρότι η Daily Mail έχει ευρύτερη αναγνωσιμότητα από τους Financial Times, το βρετανικό κοινό φαίνεται να μπορεί να διακρίνει διαφορετικά επίπεδα αξιοπιστίας μεταξύ των μέσων, αναφέρει η έρευνα.

Η ανάλυση του διαΝέοσις

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η Ελλάδα καταγράφει εξαιρετικά χαμηλή εμπιστοσύνη στις ειδήσεις. Μόλις 18% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις περισσότερες ειδήσεις τις περισσότερες φορές. Είναι η δεύτερη χαμηλότερη επίδοση στο δείγμα των 48 χωρών.

Διαχρονικά στις αξιολογήσεις των υπο μελέτη εγχώριων Μέσων για τα οποία υπάρχουν δεδομένα τα τελευταία χρόνια οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται ακολουθούν κυρίως το γενικότερο κλίμα εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας προς τις ειδήσεις συνολικά, ενώ οι διαφορές μεταξύ πολύ διαφορετικών Μέσων παραμένουν μικρές.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι Έλληνες συχνά βλέπουν τα ΜΜΕ ως μέρος ενός ενιαίου μηχανισμού επιρροής, χωρίς σαφείς διακρίσεις μεταξύ τους. Το κοινό δυσκολεύεται να ξεχωρίσει ποια Μέσα είναι πιο αξιόπιστα και ποια όχι. Ενδεικτικά, η έκθεση αναφέρει ότι ακόμη και ένα ανώνυμο blog που δημοσίευε αστήρικτες θεωρίες συνωμοσίας είχε στο παρελθόν παρόμοια βαθμολογία αξιοπιστίας με καθιερωμένα δημοσιογραφικά Μέσα.

Αυτή η γενικευμένη δυσπιστία μειώνει την αξία του δημοσιογραφικού brand, δυσκολεύει τις συνδρομές, αποδυναμώνει τη σχέση με τους διαφημιζόμενους και ενισχύει την πεποίθηση ότι «όλοι ίδιοι είναι».

Στη χαρτογράφηση των χωρών με πρόθυμο αναγνωστικό κοινό για on line ειδήσεις επι πληρωμή η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στη διεθνή κατάταξη. Μόλις 8% των Ελλήνων δηλώνει διατεθειμένο να πληρώνει συνδρομή σε ιστοσελίδα για να λαμβάνει ειδήσεις.

Στη Νορβηγία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 40%, ενώ ακόμη και χώρες με μικρότερες αγορές εμφανίζουν ισχυρότερη κουλτούρα πληρωμής.

Το πρόβλημα είναι ακόμη βαθύτερο. Πολλοί από όσους δεν πληρώνουν δηλώνουν ότι καμία από τις προτεινόμενες λύσεις – χαμηλότερες τιμές, ευέλικτες πληρωμές, πακέτα πολλών Μέσων ή πρόσθετες υπηρεσίες – δεν θα τους έπειθε εύκολα. Άρα η χαμηλή πληρωμή δεν είναι μόνο θέμα τιμής. Είναι θέμα αντιλαμβανόμενης αξίας και εμπιστοσύνης.

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