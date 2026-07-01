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01.07.2026 19:34

Δύο φωτιές στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

01.07.2026 19:34
PYROSVESTIKI
φωτογραφία

Δύο φωτιές, με διαφορά 25 λεπτών μεταξύ τους, ξέσπασαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, περίπου στις έξι το απόγευμα της Τετάρτης.

Η μία φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές σε μία ρεματιά, ενώ η άλλη εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά και στα δύο μέτωπα 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστούν το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

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