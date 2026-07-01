Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πιο ισχυρές από ποτέ οι σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας»

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας τους ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συμμετοχή της στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξήρε τον ρόλο του Επιμελητηρίου στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων.

It was wonderful to speak at the American-Hellenic Chamber of Commerce’s annual General Assembly in Athens. @AmChamGR has long brought together the friends, partners, and champions who are helping drive the strongest U.S.-Greece relationship in history.

I am proud of what our… pic.twitter.com/tkIRizU3IM — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) July 1, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση της Πρέσβη των ΗΠΑ

«Ήταν πραγματικά υπέροχο που μίλησα στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει διαχρονικά φέρει κοντά φίλους, εταίρους και ανθρώπους που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ισχυρότερης σχέσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας στην ιστορία.

Είμαι περήφανη για όσα έχουν οικοδομήσει μαζί οι δύο χώρες μας και αισιόδοξη για τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, ώστε αυτή η σχέση να φτάσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.»

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