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01.07.2026 19:54

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πιο ισχυρές από ποτέ οι σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας»

01.07.2026 19:54
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Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας τους ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συμμετοχή της στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξήρε τον ρόλο του Επιμελητηρίου στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Πρέσβη των ΗΠΑ

«Ήταν πραγματικά υπέροχο που μίλησα στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει διαχρονικά φέρει κοντά φίλους, εταίρους και ανθρώπους που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ισχυρότερης σχέσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας στην ιστορία.

Είμαι περήφανη για όσα έχουν οικοδομήσει μαζί οι δύο χώρες μας και αισιόδοξη για τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, ώστε αυτή η σχέση να φτάσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.»

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 20:44
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