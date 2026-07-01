search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 20:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 20:22

Δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

01.07.2026 20:22
mitsotakis kimberly

Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της αμερικανικής πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Διαγραφή Σγουρού για τον διαπληκτισμό με Ζαχαρό ζητά η ΝΔ – «Δεν θα νομιμοποιήσω στημένες παραστάσεις», απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

Αντώνης Σαμαράς για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Απολύτως καταδικαστέες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

kafsonas usa
ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα σαρώνει το κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ και εξαπλώνεται ανατολικά

copper_chalkos_0107_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari και BMW ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Tesla και την Κίνα γαι την μετάβαση από τον χαλκό σε φθηνότερο αλουμίνιο

gilfoil 54321- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πιο ισχυρές από ποτέ οι σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας»

new york
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο άτομα ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building της Νέας Υόρκης, υψώνοντας πανό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

kotrotsos_action24
MEDIA

ACTION 24: Τέλος ο Σεραφείμ Κοτρώτσος και η εκπομπή «Η επόμενη ημέρα»

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 20:44
mitsotakis kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

kafsonas usa
ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα σαρώνει το κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ και εξαπλώνεται ανατολικά

copper_chalkos_0107_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari και BMW ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Tesla και την Κίνα γαι την μετάβαση από τον χαλκό σε φθηνότερο αλουμίνιο

1 / 3