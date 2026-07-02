Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Αυστρία 2-0 – Live η μάχη του Λος Άντζελες για μια θέση στους «16» (Video)

Στη μάχη της πρόκρισης στους «16» του Μουντιάλ μπήκαν η Ισπανία και η Αυστρία. Ο αγώνας διεξάγεται στο Λος Άντζελες με τον νικητή να παίζει με Κροατία ή Πορτογαλία για μια θέση στους «8» του Μουντιάλ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

66΄ Γκολ για την Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο να κάνει το 2-0 με κεφαλιά, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το γύρισμα του Μπαένα

36′: Οι Ισπανοί κυκλοφορούν άψογα τη μπάλα και ο Ογιαρθάμπαλ ανοίγει το σκορ

29′: Από το 50 κόρνερ της Ισπανίας ο Κουκουρέγια σκοράρει αλλά υπάρχει υπόδειξη του βοηθού. Φαίνεται ότι υπάρχει επαφή του Κουμπαρσί με τον Σλάγκερ και ακυρώνεται το γκολ

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Οϋαρθάμπαλ

Αυστρία: Σλάγκερ, Πος, Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ, Σλάγκερ, Σμιντ, Βάνερ, Σάμπιτσερ, Γκρέγκορτις

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