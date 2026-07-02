Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Αυστρία 2-0 – Live η μάχη του Λος Άντζελες για μια θέση στους «16» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη μάχη της πρόκρισης στους «16» του Μουντιάλ μπήκαν η Ισπανία και η Αυστρία. Ο αγώνας διεξάγεται στο Λος Άντζελες με τον νικητή να παίζει με Κροατία ή Πορτογαλία για μια θέση στους «8» του Μουντιάλ.
Live η εξέλιξη του σκορ:
66΄ Γκολ για την Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο να κάνει το 2-0 με κεφαλιά, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το γύρισμα του Μπαένα
36′: Οι Ισπανοί κυκλοφορούν άψογα τη μπάλα και ο Ογιαρθάμπαλ ανοίγει το σκορ
29′: Από το 50 κόρνερ της Ισπανίας ο Κουκουρέγια σκοράρει αλλά υπάρχει υπόδειξη του βοηθού. Φαίνεται ότι υπάρχει επαφή του Κουμπαρσί με τον Σλάγκερ και ακυρώνεται το γκολ
1′ Σέντρα στο ματς
Οι ενδεκάδες
Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Οϋαρθάμπαλ
Αυστρία: Σλάγκερ, Πος, Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ, Σλάγκερ, Σμιντ, Βάνερ, Σάμπιτσερ, Γκρέγκορτις
Διαβάστε επίσης:
ΗΠΑ: Στους ρυθμούς του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ κινείται η Νέα Υόρκη – Πυρετώδεις προετοιμασίες στο Madison Square Garden (Videos)
Ρίτα Όρα: Στιγμές χαλάρωσης σε σκάφος στη Μύκονο (Photos)
Τζόρτζιο Αρμάνι: Αποστάσεις κρατά η οικογένεια και ο όμιλός του από τη βιογραφική ταινία για τον Ιταλό μόδιστρο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.