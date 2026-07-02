Ρίτα Όρα: Στιγμές χαλάρωσης σε σκάφος στη Μύκονο (Photos)

Η Ρίτα Όρα εξακολουθεί να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα. Έπειτα από την επίσκεψή της στην Ύδρα, η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στη Μύκονο, με την ίδια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους σειρά από σχετικά στιγμιότυπα.

Στις εικόνες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ποπ σταρ καταγράφεται, μεταξύ άλλων, σε στιγμές χαλάρωσης πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα ασημί μπικίνι, πράσινο μαντήλι στα μαλλιά, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου.

Σε άλλες φωτογραφίες, η Ρίτα Όρα ποζάρει μαζί με την παρέα της, και δοκιμάζει τοπικές νοστιμιές.

«Χρειαζόμουν μια ψυχική ανανέωση: Ήλιος, μπικίνι και μουσική», έγραψε η διάσημη τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τους followers της να της χαρίζουν χιλιάδες likes.

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