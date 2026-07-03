Μητσοτάκης στο liberal.gr: Αποδίδει στις καταλήψεις τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τοποθετεί τις εκλογές την άνοιξη του 2027

Στο «ξήλωμα» πολλών καταλήψεων στη Θεσσαλονίκη αποδίδει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ που κατέληξαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το περιστατικό «συνδέεται, κατά την άποψή μου, σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μία πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας, στον αναρχικό – ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Αναφέρομαι στην εκκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων και στο γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί πια άντρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν σε αυτόν τον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου και νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το “φωτοστέφανο” της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διωκτικές αρχές και από τη Δικαιοσύνη. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ωσάν να βρίσκονται στο απυρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας, δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της “παρέμβασης”».

Ταυτόχρονα συνέχισε κι αυτός την επίθεση κατά του προκατόχου του στο Μέγαρο Μαξίμου, Αλέξη Τσίπρα, καθώς σημείωσε ότι «απαιτείται ένα συνολικότερο reset. Το reset δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές» και προσθέτοντας ότι «ο κ. Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι μολότοφ είναι κακές “ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν», ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι αν μια μολότοφ είναι καλή. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές».

Εκλογές το ‘27

Όσον αφορά στις εθνικές εκλογές, ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «έχω κουραστεί να το επαναλαμβάνω: οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027», ενώ ξεκαθάρισε ότι «διεκδικώ την αυτοδυναμία. Και διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας. Όχι κατ’ ανάγκη γιατί μπορεί να μην το θέλω εγώ, αλλά γιατί μετά βεβαιότητος δεν το θέλουν άλλοι. Άρα, εάν δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε σε άλλου είδους διλήμματα, σήμερα η αυτοδύναμη ΝΔ είναι μία πρόταση εξουσίας, πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Ποια είναι η άλλη; Μην το θέτετε αυτό το ερώτημα σε εμένα, διότι εγώ κυνηγώ έναν στόχο που θεωρώ ότι δύσκολος μπορεί να πει κανείς, αλλά εφικτός. Ρωτήστε τους αντιπάλους μας ποια είναι η εναλλακτική πρόταση».

Στο πλαίσιο αυτό άσκησε κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι «υπάρχει στον χώρο της αντιπολίτευσης μια προφανής δυσαρμονία μεταξύ των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2023 και της τωρινής κατανομής της δύναμης των βουλευτών των κομμάτων. Το κόμμα το οποίο εκλέχτηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το τρίτο τη τάξει κόμμα στη Βουλή, αλλά στις δημοσκοπήσεις μετριέται στο 1 με 1,5%, επειδή ουσιαστικά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που το ψήφισαν, όχι των βουλευτών, έχουν απομακρυνθεί προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε για να δημιουργήσει νέο κόμμα. Το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση, δεν επιλέχθηκε από τους πολίτες ως αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή και στις δημοσκοπήσεις παλεύει μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Και αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή αριθμητικά είναι οι ανεξάρτητοι. Σίγουρα δεν είναι μια υγιής κατάσταση αυτή, ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινοβούλιο».

Επίσης, επανήλθε στα «πυρά» κατά του Α. Τσίπρα, λέγοντας ότι «ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου στις εκλογές του 2023 τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή. Παραιτήθηκε. Παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον άλλον, τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει, για να επανέλθει τώρα με ένα καινούργιο κόμμα, πλην όμως με έναν πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Και με μια ομάδα ακόμα παντελώς άγνωστη, η οποία όταν εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός είπε ότι «το θέμα αυτό προέκυψε πριν από τέσσερα χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Πάρθηκαν αποφάσεις τότε, ανελήφθησαν ευθύνες, προχωρήσαμε παρακάτω. Φτιάχνουμε μία υπηρεσία πληροφοριών η οποία προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνεται και η ΕΕ μας αποδίδει τα εύσημα στο κράτος δικαίου. Βελτιωνόμαστε, παρά τα όσα μπορεί να λέγονται. Και, εν πάση περιπτώσει, αν είστε ένας καλόπιστος Έλληνας πολίτης, θα πιστέψετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση του κράτους δικαίου, τον κ. Τσίπρα, τον κ. Ανδρουλάκη ή την κ. Κωνσταντοπούλου; Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα για το ποιος μπορεί τελικά να είναι πιο αντικειμενικός στην κρίση του».

Αναπόφευκτη η διαγραφή Σαμαρά

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς – Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά – ειδικά για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «θα ήταν καλό η οποιαδήποτε κριτική να είναι τεκμηριωμένη και ουσιαστική. Σέβομαι, όπως έχω πει πολλές φορές, οποιονδήποτε τέως πρωθυπουργό έχει καθίσει σε αυτή την καρέκλα και έχει διαχειριστεί κρίσιμες εθνικές εκκρεμότητες» και ανέφερε όλες τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση, διερωτώμενος «σε ποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες υπάρχει ένσταση. Θα ήθελα πραγματικά να το ακούσω και να το συζητήσω. Και το λέω τελείως καλόπιστα», ενώ για τη διαγραφή Σαμαρά από τη ΝΔ ξεκαθάρισε ότι «κατέστη, δυστυχώς, αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει. Και, δυστυχώς, με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα».

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα έλεγε στον Τούρκο πρόεδρο – σε περίπτωση κατ’ ιδίαν συνάντησης – ότι «η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα που έχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο από τη στιγμή που θα φύγουν τα υπόλοιπα θέματα από το τραπέζι, τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να συζητήσω. Και ότι ναι, εάν λυθεί αυτό το ζήτημα, ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια “γέφυρα” της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τούμπαλιν. Αλλά αν δεν λυθεί θα υπάρχουν πάντα εμπόδια ως προς τις ευρωτουρκικές σχέσεις».

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