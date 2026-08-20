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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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20.08.2026 09:38

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

20.08.2026 09:38
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Ο Μάικ Πάουελ, ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος, αποθέωσε τον Μίλτο Τεντόγλου κατά τη διάρκεια ενός podcast.

Ο Αμερικανός θρύλος του στίβου, που έγινε ο άνθρωπος ο οποίος έσπασε ένα τρελό αήττητο σερί του Καρλ Λιούις χάρη στο παγκόσμιο ρεκόρ (8,95μ.) που σημείωσε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο το 1991, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ελληνα πρωταθλητή, εκτιμώντας πως σε μια καλή μέρα μπορεί να κάνει 8,90μ., ενώ πρόσθεσε ότι αυτό που του κάνει τεράστια εντύπωση, είναι η αυτοπεποίθησή του και το πώς καταφέρνει πάντα να βρει το μεγάλο άλμα, ακόμη κι όταν είναι υπό πίεση, για να κερδίσει τελικά τον σημαντικότερο αγώνα κάθε χρονιάς.

«Ο Τεντόγλου είναι βγαλμένος από άλλη εποχή. Είναι εκεί που ήμασταν κι εμείς» είπε αναφερόμενος στη χρυσή εποχή του με τον Καρλ Λιούις και στα… τελειώματα με τον Ιβάν Πεντρόσο.

«Είναι καλός, αλλά και… σκληρό καρύδι. Εγκεφαλικά είναι σκληρός. Αν χρειαστεί να κάνει 8,50μ., θα το κάνει. Αν χρειαστεί 8,60μ., θα το κάνει. Αυτός είναι άλτης. Οταν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, να έρχεσαι από πίσω (στην κατάταξη) και να κάνεις 8,60μ. (για να κερδίσεις), είναι γιατί ξέρει πώς να το κάνει, πώς να κάνει τα 8,60μ.» συνέχισε ο Πάουελ, για να έρθει η… κρίσιμη ερώτηση. 

Οταν ρωτήθηκε πόσο πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει, ο Αμερικανός ολυμπιονίκης απάντησε: «Αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αρκετές φορές άλματα στα 8,60μ., μπορείς να πηδήξεις 8,90μ. Κάθε αθλητής έχει ένα άλμα που θα του φύγει (μακριά)»

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 10:22
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