Κέντρικ Ναν: Ποια ματς του Παναθηναϊκού σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα θα χάσει μετά τον τραυματισμό του

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Τη ζημιά με τον σοβαρό τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων, προσπαθούν να υπολογίσουν και να διαχειριστούν στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ και την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή.

Το διάστημα των 6-8 εβδομάδων σημαίνει ότι ο Ναν θα μπορεί να επιστρέψει σε πλήρεις προπονήσεις κάπου μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα είναι αυτομάτως έτοιμος να αγωνιστεί, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα έχει χάσει ουσιαστικά ολόκληρη την προετοιμασία της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τα παιχνίδια της EuroLeague που κινδυνεύει να χάσει

Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι η EuroLeague αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρίου και μάλιστα με πυκνό πρόγραμμα:

24/9: Παναθηναϊκός – Παρί

30/9: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

2/10: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

8/10: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

13/10: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

16/10: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στην εκκίνηση της διοργάνωσης και η απουσία του Ναν απέναντι στην Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Εξαιρετικά δύσκολο είναι να προλάβει και τη Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και τη Μακάμπι στις 2 Οκτωβρίου.

Από εκεί και πέρα αρχίζει η «γκρίζα ζώνη» ή η ζώνη της ελπίδας: Στις 8 Οκτωβρίου απέναντι στη Φενέρμπαχτσε θα έχουν συμπληρωθεί επτά εβδομάδες και η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την πορεία της αποκατάστασης.

Το Παρτίζαν – Παναθηναϊκός στις 13 Οκτωβρίου, είναι μία ημέρα πριν συμπληρωθούν οκτώ εβδομάδες από την επέμβαση.

Εφόσον πάντως ο Παναθηναϊκός κινηθεί συντηρητικά και δεν θελήσει να πάρει κανένα ρίσκο με τον κορυφαίο σκόρερ του, το Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 16 Οκτωβρίου μοιάζει αυτή τη στιγμή με το πρώτο ασφαλέστερο χρονικά ορόσημο για την επιστροφή του.

Στην Ελλάδα θα έχανε ούτως ή άλλως τα δύο πρώτα ματς

Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ναν κουβαλά από τους περσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών, που του επιβλήθηκε μετά τα επεισόδια στον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ.

Αυτό σημαίνει ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL θα τα έχανε ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από τον τραυματισμό του.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα της νέας Stoiximan GBL. Η συγκυρία, υπό αυτή την έννοια, είναι ευνοϊκή για τους «πράσινους»: ένα μέρος της περιόδου κατά την οποία ο Ναν θα βρίσκεται εκτός λόγω αποθεραπείας συμπίπτει με τα παιχνίδια στα οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής.

Έτσι, η πραγματική ζημιά για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αρχίζει τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εντοπίζεται κυρίως στην Ευρώπη.

Ο Σέρβος τεχνικός θα πραγματοποιήσει ουσιαστικά ολόκληρη την προετοιμασία χωρίς έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας του και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αρχίσει και τη EuroLeague χωρίς αυτόν.

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