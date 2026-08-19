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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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19.08.2026 19:35

Παναθηναϊκός: Σοκ με τον Κέντρικ Ναν – Υπέστη Ρήξη έσω μηνίσκου και υποβλήθηκε σε επέμβαση – Πότε θα επιστρέψει

19.08.2026 19:35
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Σοκαριστικός τραυματισμός του Κέντρικ Ναν, που χάνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη μία ρήξη έσω μηνίσκου σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο, με αποτέλεσμα να χάσει το training camp των πράσινων.

Η επιστροφή του σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων αναμένεται σε διάστημα 6-8 εβδομάδων.

Σε επίσημη ενημέρωσή του ο Παναθηναϊκός αναφέρει: «Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής. Ευχόμαστε στον αθλητή μας ταχεία ανάρρωση».

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