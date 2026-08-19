Δίκη Μαραντόνα: Οι αποκαλύψεις και τα «καμπανάκια» που έπρεπε να είχαν σημάνει πριν από τον θάνατό του

Takeaways by to pontiki AI Ο νεφρολόγος Ερνάν Τριμάρκι κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ότι υπήρχαν σαφείς ενδείξεις επιδείνωσης της υγείας του.

Η παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας και του βάρους του ασθενούς θα μπορούσε να είχε αποτελέσει κρίσιμο προειδοποιητικό σημάδι για την ομάδα φροντίδας.

Ο μάρτυρας επισήμανε σοβαρά κενά στην ιατρική παρακολούθηση, τονίζοντας την έλλειψη βασικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της κατ' οίκον νοσηλείας του.

Άλλοι ειδικοί επιβεβαίωσαν επίσης ότι η κατάσταση του Μαραντόνα παρουσίαζε συμπτώματα που θα έπρεπε να είχαν σημάνει συναγερμό εγκαίρως.

Επτά επαγγελματίες υγείας δικάζονται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια σχετικά με την ιατρική περίθαλψη του θρύλου του ποδοσφαίρου.

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Νεφρολόγος που κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ανέφερε ότι υπήρχαν ενδείξεις επιδείνωσης της υγείας του, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί εγκαίρως.

Η νεφρική λειτουργία και το βάρος του Μαραντόνα

Η παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας και του βάρους του Ντιέγκο Μαραντόνα θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει ως πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για την επιδείνωση της κατάστασής του τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, κατέθεσε ο νεφρολόγος Ερνάν Τριμάρκι.

Ο γιατρός κατέθεσε στη δίκη επτά επαγγελματιών υγείας που κατηγορούνται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια και αναφέρθηκε σε σοβαρά κενά στη φροντίδα του Αργεντινού θρύλου του ποδοσφαίρου, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με τον Τριμάρκι, κατά τη νεκροψία οι νεφροί του Μαραντόνα ζύγιζαν «πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε» και παρουσίαζαν διάφορες αλλοιώσεις, τις οποίες συνέδεσε με το ιστορικό παχυσαρκίας, χρήσης κοκαΐνης και υπέρτασης.

Η πάθηση και οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνονται

Ο Μαραντόνα έπασχε από σπειραματοσκλήρυνση, πάθηση που προκαλεί βλάβες στα φίλτρα των νεφρών, τα οποία απομακρύνουν το πλεονάζον νερό από τον οργανισμό, και μπορεί να οδηγήσει σε οίδημα.

Ο νεφρολόγος τόνισε ότι απαιτούνταν τουλάχιστον:

καθημερινές ιατρικές εξετάσεις,

καθημερινή νοσηλευτική φροντίδα,

εξετάσεις αίματος,

παρακολούθηση των ζωτικών σημείων.

Όπως είπε, δεν εντόπισε κανένα δείγμα αίματος στον φάκελο που αφορούσε την κατ’ οίκον νοσηλεία του Μαραντόνα κατά τη διάρκεια της περίπου δύο εβδομάδων ανάρρωσής του στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αύξηση της αρτηριακής πίεσης ή του σωματικού βάρους θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη επιδείνωσης. «Με μια απλή ζυγαριά μπορείς να προβλέψεις αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τρίτος ειδικός που μιλά για προειδοποιητικά σημάδια

Ο Ερνάν Τριμάρκι ήταν μέλος της 22μελούς Διεπιστημονικής Ιατρικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε από το δικαστήριο το 2021 για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Είναι ο τρίτος ειδικός στις τρεις τελευταίες ακροάσεις της δίκης στο Σαν Ισίδρο που υποστηρίζει ότι υπήρχαν προειδοποιητικές ενδείξεις οι οποίες θα έπρεπε να είχαν παρακολουθηθεί από την ιατρική ομάδα.

Καρδιολόγος είχε καταθέσει ότι, λόγω της πιθανής δυσλειτουργίας οργάνων και της καρδιακής ανεπάρκειας, ο Μαραντόνα θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί σε κατάλληλο νοσηλευτικό περιβάλλον και όχι να παραμένει σε κατ’ οίκον νοσηλεία.

Παράλληλα, ιατροδικαστής και μέλος της ίδιας ιατρικής επιτροπής είχε καταγράψει σειρά «προειδοποιητικών σημαδιών», μεταξύ των οποίων:

οίδημα,

δύσπνοια,

ενδείξεις υπέρτασης,

ταχυκαρδία.

Ο Δρ Κάρλος Κασινέλι είχε υποστηρίξει ότι η κατάσταση του Μαραντόνα επιδεινωνόταν σταδιακά επί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του και ότι τα συμπτώματα θα μπορούσαν να είχαν σημάνει συναγερμό.

Ο θάνατος του Μαραντόνα και η δίκη

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα βρέθηκε νεκρός στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, στο κρεβάτι του σε κατοικία που είχε νοικιαστεί για τη μετεγχειρητική ανάρρωσή του.

Η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων υπέφερε για αρκετές ώρες πριν πεθάνει.

Οι επτά κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων νευροχειρουργός, γιατροί, ψυχολόγος και νοσηλευτές, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών. Όλοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ αρκετοί υποστηρίζουν ότι, λόγω της ειδικότητάς τους, δεν είχαν άμεση σχέση με τις κλινικές αιτίες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο.

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