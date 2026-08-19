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19.08.2026 10:43

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Ο λόγος που δεν θα φοράει το «65» στην Ντόρτμουντ

19.08.2026 10:43
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Τη φανέλα με το «45» θα φοράει στην Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αφήνοντας το αγαπημένο του «65» που φορούσε στον ΠΑΟΚ.

Η συγκεκριμένη επιλογή του Έλληνα άσου προξένησε έκπληξη σε πολλούς καθώς αρκετοί περίμεναν ότι θα επιλέξει ξανά το «65».

Ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να συμβεί, καθώς στην Bundesliga, το πρωτόκολλο επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το 1 μέχρι και το 49.

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε ευρέως γνωστώς με το «65», ωστόσο είχε φορέσει και το «7» στον ΠΑΟΚ.

Τέλος, κατά την παρουσία του στην Εθνική ομάδα, έχει φορέσει μεταξύ άλλων το «17», το «18», το «19» και το «20».

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