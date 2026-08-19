Γιάννης Κωνσταντέλιας: Ο λόγος που δεν θα φοράει το «65» στην Ντόρτμουντ

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Τη φανέλα με το «45» θα φοράει στην Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αφήνοντας το αγαπημένο του «65» που φορούσε στον ΠΑΟΚ.

Η συγκεκριμένη επιλογή του Έλληνα άσου προξένησε έκπληξη σε πολλούς καθώς αρκετοί περίμεναν ότι θα επιλέξει ξανά το «65».

Ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να συμβεί, καθώς στην Bundesliga, το πρωτόκολλο επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το 1 μέχρι και το 49.

Giannis #Konstantelias wird beim #BVB mit der 45 auflaufen. Eigentlich hat der Grieche ein Vorliebe für die 65, die er auch bei PAOK trug. Da in der Bundesliga aber nur Rückennummern bis 49 erlaubt sind, hat er sich in Dortmund für die 45 entschieden.



🗞️ @BILD #BVB pic.twitter.com/IELPF7aTEc — Lafonate (@LafonateBVB) August 18, 2026

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε ευρέως γνωστώς με το «65», ωστόσο είχε φορέσει και το «7» στον ΠΑΟΚ.

Τέλος, κατά την παρουσία του στην Εθνική ομάδα, έχει φορέσει μεταξύ άλλων το «17», το «18», το «19» και το «20».

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