Λευτέρης Πετρούνιας: Στον τελικό των κρίκων στο Ζάγκρεμπ – Κυνηγά το 9ο χρυσό (Video)

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ζάγκρεμπ, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς στα προκριματικά.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα επιστρέψει στην Arena Zagreb την Παρασκευή, 21/8, όταν είναι προγραμματισμένοι οι τελικοί των οργάνων, έχοντας μπροστά του ακόμη μία σημαντική πρόκληση.

Ο Πετρούνιας διεκδικεί το 11ο μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με τον στόχο του να είναι το να κατακτήσει το 9ο χρυσό στους κρίκους και να διευρύνει το ευρωπαϊκό του ρεκόρ, επίδοση που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής.

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