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03.07.2026 13:08

«Παίκτης Παραπάνω: Πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή» – Το νέο βιβλίο του συγγραφέα και πολίστα Βαγγέλη Γεωργάκη

03.07.2026 13:08
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Η υδατοσφαίριση δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα, τα μετάλλια, οι θεαματικές φάσεις στην τηλεόραση. Είναι οι άνθρωποι, οι στιγμές, τα συναισθήματα. Και πίσω από τους ανθρώπους, αξίες, στάσεις ζωής, και η εφαρμογή τους στις αρένες του νερού και της ζωής, σε παιχνίδια που γίνονται αγώνες· για να γίνουν πάλι παιχνίδια.

Μια εφτάδα αφηγήσεων

(Θοδωρής Βλάχος – Άνθρωπος από χρυσό, Ελευθερία Πλευρίτου – Η αιώνια Ελληνίδα, Γιώργος Μαυρωτάς – Οι κερδισμένες ήττες, Αλεξία Καμμένου – Η πατρίδα του νερού, Μιχάλης Λώλης – Ο  βασιλιάς Πύρρος στην Αμερική, Ντίνος Γενηδουνιάς – Οι Τριακόσιοι, οι τρεις χιλιάδες και ο Ένας, Θοδωρής Καστανάκης – Το  παιχνίδι της ζωής,)

και δεκαπέντε ιστορίες του νερού

(Το τέλος του ονείρου – Η δεύτερη ευκαιρία – Ένας άλλος κόσμος – Το κρυφό μαγαζάκι των επιθυμιών – Ονειρεμένο φινάλε – Ο κολυμβητής – Το ωραιότερο παιχνίδι του κόσμου – Τελευταίος αγώνας – Ο νικητής – Πλάσμα του βυθού – Ματωμένο φεγγάρι – Κίνδυνος για το οικοσύστημα – Μετά το ηλιοβασίλεμα – Πώς τελειώνει ο κόσμος – Παίκτης παραπάνω)

καταδεικνύουν μέσα από την ασυναγώνιστη δύναμη των λέξεων πώς η υδατοσφαίριση, το δημοφιλές άθλημα του νερού, αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.

Τη ζωή του Βαγγέλη Γεωργάκη έχει καθορίσει ο κόσμος της υδατοσφαίρισης και η λογοτεχνία.

Η συνάντησή τους στα μονοπάτια των λέξεων δημιούργησε αυτό το βιβλίο.

ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: Πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή

Βαγγέλης Γεωργάκης

ISBN: 978-618-5541-20-0

ΣΕΛΙΔΕΣ: 312

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 21 X 14

ΤΙΜΗ: 15,90 €

ΘΕΜΑ: Προσωπική Ανάπτυξη, Διηγήματα, Αθλητισμός

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 13:20
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«Παίκτης Παραπάνω: Πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή» – Το νέο βιβλίο του συγγραφέα και πολίστα Βαγγέλη Γεωργάκη

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