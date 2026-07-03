«Παίκτης Παραπάνω: Πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή» – Το νέο βιβλίο του συγγραφέα και πολίστα Βαγγέλη Γεωργάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η υδατοσφαίριση δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα, τα μετάλλια, οι θεαματικές φάσεις στην τηλεόραση. Είναι οι άνθρωποι, οι στιγμές, τα συναισθήματα. Και πίσω από τους ανθρώπους, αξίες, στάσεις ζωής, και η εφαρμογή τους στις αρένες του νερού και της ζωής, σε παιχνίδια που γίνονται αγώνες· για να γίνουν πάλι παιχνίδια.
Μια εφτάδα αφηγήσεων
(Θοδωρής Βλάχος – Άνθρωπος από χρυσό, Ελευθερία Πλευρίτου – Η αιώνια Ελληνίδα, Γιώργος Μαυρωτάς – Οι κερδισμένες ήττες, Αλεξία Καμμένου – Η πατρίδα του νερού, Μιχάλης Λώλης – Ο βασιλιάς Πύρρος στην Αμερική, Ντίνος Γενηδουνιάς – Οι Τριακόσιοι, οι τρεις χιλιάδες και ο Ένας, Θοδωρής Καστανάκης – Το παιχνίδι της ζωής,)
και δεκαπέντε ιστορίες του νερού
(Το τέλος του ονείρου – Η δεύτερη ευκαιρία – Ένας άλλος κόσμος – Το κρυφό μαγαζάκι των επιθυμιών – Ονειρεμένο φινάλε – Ο κολυμβητής – Το ωραιότερο παιχνίδι του κόσμου – Τελευταίος αγώνας – Ο νικητής – Πλάσμα του βυθού – Ματωμένο φεγγάρι – Κίνδυνος για το οικοσύστημα – Μετά το ηλιοβασίλεμα – Πώς τελειώνει ο κόσμος – Παίκτης παραπάνω)
καταδεικνύουν μέσα από την ασυναγώνιστη δύναμη των λέξεων πώς η υδατοσφαίριση, το δημοφιλές άθλημα του νερού, αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.
Τη ζωή του Βαγγέλη Γεωργάκη έχει καθορίσει ο κόσμος της υδατοσφαίρισης και η λογοτεχνία.
Η συνάντησή τους στα μονοπάτια των λέξεων δημιούργησε αυτό το βιβλίο.
ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: Πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή
Βαγγέλης Γεωργάκης
ISBN: 978-618-5541-20-0
ΣΕΛΙΔΕΣ: 312
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 21 X 14
ΤΙΜΗ: 15,90 €
ΘΕΜΑ: Προσωπική Ανάπτυξη, Διηγήματα, Αθλητισμός
OASIS PUBLICATIONS
Website: www.oasispublications.gr
Email: [email protected]
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.