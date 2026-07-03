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03.07.2026 14:49

Ο Γιώργος Δήμας διαδέχεται τον Νίκο Χατζηνικολάου στην προεδρία της ΕΙΗΕΑ

03.07.2026 14:49
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Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.).

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο της Ένωσης, Γιώργο Δήμα, να διαδέχεται στην προεδρία τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Γεώργιος Δήμας (ΒΗΜΑ-ΤΑ ΝΕΑ)

  • Αντιπρόεδρος: Χρήστος Αγραφιώτης (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)
  • Γραμματέας: Ιωάννης Φιλιππάκης (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΣΤΙΑ)
  • Ταμίας: Γεώργιος Μιχαλόπουλος (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ)
  • Μέλος: Έλλη Ρίζου (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ)
  • Μέλος: Αναστάσιος Μπούρας (SPORTDAY)
  • Μέλος: Αλέξιος Σκαναβής (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ)

Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι Δημήτρης Στεφανάκης (ΦΩΣ)  και Σωτήριος Πουλόπουλος (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με βασική προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων του έντυπου Τύπου και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΕΙΗΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει και θα εντείνει τον διάλογο και τις συνεργασίες με την Πολιτεία και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, με στόχο τη στήριξη, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του κλάδου των εφημερίδων, σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για τα μέσα ενημέρωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από είκοσι και πλέον χρόνια, στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται όλες οι μεγάλες εκδοτικές εταιρείες των ημερήσιων εφημερίδων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 15:05
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