Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αναλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού

Η αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού περνά σε νέα φάση, καθώς υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για την εκτέλεση των ναυπηγικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που απαιτεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των πλοίων.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα υποστήριξης του Στόλου, καθώς αφορά τις φρεγάτες που αποτελούν βασικό πυλώνα των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού. Οι συγκεκριμένες μονάδες είχαν κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και πλέον επιστρέφουν εκεί προκειμένου να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση των νέων συστημάτων μάχης.

Η σύμβαση προβλέπει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει την αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τη διαμόρφωση νέων θέσεων για αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα, την εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων, καθώς και την πλήρη ανακατασκευή του Κέντρου Πληροφοριών Μάχης (Combat Information Center – CIC) και των χώρων επιχειρησιακού σχεδιασμού των πλοίων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με βάση τις στρατιωτικές προδιαγραφές που προβλέπονται για αντίστοιχα προγράμματα αναβάθμισης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής ενσωμάτωση των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων και η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίησή τους μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού.

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι η μείωση του χρόνου που κάθε φρεγάτα θα παραμένει εκτός επιχειρησιακής δράσης. Για τον λόγο αυτό, το χρονοδιάγραμμα των ναυπηγικών εργασιών θα συντονιστεί με τις παραδόσεις των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων από τους κατασκευαστές, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διάρκεια παραμονής των πλοίων στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων.

Η ανάθεση του έργου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, καθώς ενισχύει τη συμμετοχή της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, αξιοποιείται η εμπειρία που διαθέτουν τα ναυπηγεία στην κατασκευή, επισκευή και αναβάθμιση πολεμικών πλοίων, καθώς οι ίδιες εγκαταστάσεις είχαν κατασκευάσει τις φρεγάτες ΜΕΚΟ όταν αυτές εντάχθηκαν στον ελληνικό στόλο.

Ο διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, χαρακτήρισε τη συμφωνία ακόμη μία ένδειξη εμπιστοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Πολεμικού Ναυτικού προς τις δυνατότητες της εταιρείας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η υλοποίηση του έργου με αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου και ταυτόχρονα να ενδυναμωθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού. Σε συνδυασμό με την ένταξη των νέων φρεγατών τύπου FDI και τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα, αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας του ελληνικού στόλου τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο των ελληνικών ναυπηγείων στα αμυντικά προγράμματα της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει μεγαλύτερη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στους εξοπλισμούς και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας.

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