Φορολογικό άνοιγμα στους ελεύθερους επαγγελματίες αναζητά το Μαξίμου με φόντο ΔΕΘ και εκλογές

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμπίπτει με την αναζήτηση νέων φορολογικών παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόκειται για μία από τις κοινωνικές ομάδες που αντέδρασαν εντονότερα στην εφαρμογή του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, δημιουργώντας ένα πολιτικό μέτωπο το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει πλέον να κλείσει πριν από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στο οικονομικό επιτελείο έχουν ήδη ανοίξει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του φορολογικού πλαισίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πλήρης κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος από το 2027, με εφαρμογή στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2028. Η προοπτική αυτή δεν θεωρείται, πάντως, δεδομένη, καθώς συνδέεται άμεσα με την πορεία των δημοσίων εσόδων και κυρίως με τα αποτελέσματα που θα συνεχίσει να φέρνει η μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Η λογική του σχεδιασμού είναι ότι το τεκμαρτό σύστημα δεν προοριζόταν εξαρχής να αποτελέσει μόνιμο τρόπο φορολόγησης. Αντίθετα, αντιμετωπίστηκε ως ένα μεταβατικό εργαλείο, μέχρι να αποκτήσει η ΑΑΔΕ την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή ώστε να ελέγχει τις πραγματικές συναλλαγές των επαγγελματιών χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε τεκμήρια.

Το μεγάλο στοίχημα για το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είναι να αποδειχθεί στην πράξη ότι οι νέοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι μπορούν να αντικαταστήσουν το σημερινό σύστημα χωρίς να δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Η προϋπόθεση που τίθεται είναι σαφής: να εξασφαλιστούν μόνιμα πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του κενού ΦΠΑ.

Στην κατεύθυνση αυτή επιστρατεύεται ολόκληρο το νέο ψηφιακό οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ. Η πλήρης διασύνδεση ταμειακών μηχανών, POS και myDATA, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα ψηφιακά δελτία αποστολής, η σύνδεση των ταμειακών συστημάτων με το IRIS και η επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου φιλοδοξούν να δώσουν στην εφορία εικόνα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Εφόσον το σύστημα λειτουργήσει όπως σχεδιάζεται, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η ανάγκη ύπαρξης τεκμαρτού εισοδήματος θα περιοριστεί σημαντικά.

Παράλληλα, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το πακέτο που προετοιμάζεται για τη ΔΕΘ δεν θα περιοριστεί μόνο στο ζήτημα του τεκμαρτού. Στις εισηγήσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την κατάργηση ενός μέτρου που ήδη έχει αποσυρθεί για τα φυσικά πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αφορούν τους νέους έως 30 ετών, αλλά και τις οικογένειες με παιδιά, οι οποίες θα δουν σημαντικές μειώσεις στη φορολογική τους επιβάρυνση από το 2027.

Ενδεικτικά, ένας επαγγελματίας ηλικίας 24 ετών με εισόδημα 18.000 ευρώ οδηγείται ουσιαστικά σε μηδενική φορολογική επιβάρυνση, ενώ ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος για επαγγελματίες ηλικίας έως 30 ετών με υψηλότερα εισοδήματα, καθώς μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους επαγγελματίες με παιδιά οι φορολογικές ελαφρύνσεις αυξάνονται σημαντικά, με τις πολύτεκνες οικογένειες να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του νέου συστήματος.

Πέρα όμως από τους αριθμούς, το πραγματικό διακύβευμα είναι πολιτικό. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες εκλογικές δεξαμενές της κεντροδεξιάς και η δυσαρέσκεια που προκάλεσε το τεκμαρτό εισόδημα δεν πέρασε απαρατήρητη από το Μέγαρο Μαξίμου. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η κυβέρνηση θα επιλέξει να προχωρήσει σε μια συνολική αναδίπλωση ή αν θα περιοριστεί σε επιμέρους διορθωτικές κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η φετινή ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ των προθέσεών της απέναντι σε μια επαγγελματική ομάδα που εξακολουθεί να ζητά ουσιαστικές φορολογικές ανάσες.

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