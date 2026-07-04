ΔΕΗ blue: Έως 18 ευρώ επιστροφή στις φορτίσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων προσφέρει νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα επιβράβευσης οδηγών

Οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούν να μειώσουν το κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεών τους μέσω νέου προγράμματος επιβράβευσης, το οποίο προσφέρει επιστροφή χρημάτων για κάθε φόρτιση που πραγματοποιείται στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue με χρήση κάρτας Visa.

Η καλοκαιρινή προσφορά θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου και προβλέπει επιστροφή έως 18 ευρώ κάθε μήνα στο ψηφιακό πορτοφόλι των χρηστών, ανάλογα με τη συνολική ενέργεια που θα καταναλώσουν για τη φόρτιση του οχήματός τους.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συνεργασία της ΔΕΗ blue με τη Visa και αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας «Re charge | Re ward», η οποία επιβραβεύει τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων που χρησιμοποιούν το δημόσιο δίκτυο φόρτισης της εταιρείας.

Η επιβράβευση είναι κλιμακωτή. Όσοι συγκεντρώσουν 50 kWh φόρτισης μέσα στον μήνα θα λάβουν πίστωση 3 ευρώ. Για κατανάλωση 80 kWh η επιστροφή αυξάνεται στα 6 ευρώ, στις 140 kWh διαμορφώνεται στα 12 ευρώ, ενώ όσοι φτάσουν συνολικά τις 200 kWh θα λάβουν τη μέγιστη επιβράβευση των 18 ευρώ.

Το ποσό πιστώνεται αυτόματα μέσα σε επτά ημέρες από την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο ψηφιακό πορτοφόλι PPC blue Wallet και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενες φορτίσεις μέσω της εφαρμογής της υπηρεσίας. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή το διαθέσιμο υπόλοιπο και την πορεία της επιβράβευσής τους μέσα από την ενότητα Rewards της εφαρμογής.

Η προσφορά αφορά αποκλειστικά φορτίσεις που πραγματοποιούνται στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue με πληρωμή μέσω κάρτας Visa, ενώ η εγγραφή και η διαχείριση του λογαριασμού πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής PPC blue.

Το πρόγραμμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι μετακινήσεις λόγω των θερινών διακοπών, ενώ η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να αποκτά μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Η δυνατότητα μείωσης του κόστους φόρτισης αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα για όσους πραγματοποιούν μεγάλες αποστάσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να επεκτείνει το δημόσιο δίκτυο φόρτισής της, το οποίο σήμερα αριθμεί περισσότερες από 3.300 θέσεις φόρτισης σε περίπου 950 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, περισσότερες από 600 είναι ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος (DC και HPDC), που επιτρέπουν σημαντικά μικρότερους χρόνους φόρτισης σε σχέση με τους συμβατικούς φορτιστές.

Μέσα από την εφαρμογή PPC blue, διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS, οι οδηγοί μπορούν να εντοπίζουν τον πλησιέστερο διαθέσιμο φορτιστή, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητά του, αλλά και να πραγματοποιούν κράτηση σε επιλεγμένους ταχυφορτιστές πριν από την άφιξή τους.

Επιπλέον, η υπηρεσία PPC blueTrips δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού μεγαλύτερων διαδρομών, υπολογίζοντας τα κατάλληλα σημεία στάσης και φόρτισης κατά μήκος του ταξιδιού, ώστε οι μετακινήσεις με ηλεκτρικό αυτοκίνητο να γίνονται ευκολότερες και χωρίς άγχος για την αυτονομία του οχήματος.

Η καλοκαιρινή ενέργεια επιβράβευσης θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης της χώρας και ταυτόχρονα να μειώσουν μέρος του κόστους των μετακινήσεών τους μέσω της επιστροφής που προσφέρει το πρόγραμμα.

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