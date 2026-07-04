Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Με τις προκρίσεις της Αιγύπτου (4-2 στα πέναλτι την Αυστραλία, 1-1 κ.δ. και παρ.), της Αργεντινής (3-2 στην παράταση το Πράσινο Ακρωτήριο, 1-1 κ.δ.) και της Κολομβίας (1-0 την Γκάνα) ολοκληρώθηκε η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Πλέον σχηματοποιήθηκαν τα 8 ζευγάρια του νοκ-άουτ γύρου των «16», με τα ματς να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία αλλά και η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό στο «Αζτέκα».

Η Βραζιλία δεν πρόκειται να έχει εύκολο έργο απέναντι στη Νορβηγία, σε αντίθεση με τη Γαλλία και την Αργεντινή που είναι τα απόλυτα φαβορί απέναντι σε Παραγουάη και Αίγυπτο αντίστοιχα. Οι ΗΠΑ που θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο αναζητούν πρόκριση σε προημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, ενώ ο Καναδάς έχει δύσκολο έργο κόντρα στο «καλοκουρδισμένο» και υπέρ-ταλαντούχο Μαρόκο. Τέλος, η Ελβετία στοχεύει στην πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικό μετά από 72 χρόνια, έχοντας απέναντί της την εξαιρετική Κολομβία.

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ

Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 (σε ώρα Ελλάδας):

Σάββατο 4 Ιουνίου

20:00: Καναδάς-Μαρόκο (Χιούστον)

Κυριακή 5 Ιουνίου

00:00: Παραγουάη-Γαλλία (Φιλαδέλφεια)

23:00: Βραζιλία- Νορβηγία (Νέα Υόρκη)

Δευτέρα 6 Ιουνίου

03:00: Μεξικό-Αγγλία (Μέξικο Σίτι)*

22:00: Πορτογαλία-Ισπανία (Ντάλας)

Τρίτη 7 Ιουνίου

03:00: ΗΠΑ-Βέλγιο (Σιάτλ)

19:00: Αργεντινή-Αίγυπτος (Ατλάντα)

23:00: Ελβετία -Κολομβία (Βανκούβερ)

Ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία δεν αποκλείεται να αλλάξει ώρα έναρξης λόγω καιρικών συνθηκών.

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