ΗΠΑ: Καύσωνας-απειλή για την 4η Ιουλίου – Ακυρώσεις εκδηλώσεων και φόβοι για το Μουντιάλ

Επικίνδυνο κύμα καύσωνα πλήττει μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, ανατρέποντας τους εορτασμούς για την 4η Ιουλίου και προκαλώντας ακυρώσεις ή αναβολές σε παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρες, ενώ ανησυχία υπάρχει και για τη διεξαγωγή αγώνων του Μουντιάλ.

Ακυρώσεις εκδηλώσεων σε επτά Πολιτείες

Ο καύσωνας έχει ήδη οδηγήσει σε ακυρώσεις εκδηλώσεων σε επτά Πολιτείες. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η μεγάλη παρέλαση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, καθώς και εκδηλώσεις στο Τακόμα Παρκ του Μέριλαντ και στην κομητεία Λούντον της Βιρτζίνια.

Στην Ουάσινγκτον, η Έκθεση του Μεγάλου Αμερικανικού Κράτους στο National Mall, που αποτελεί επίκεντρο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 250ών γενεθλίων της χώρας, έκλεισε προσωρινά νωρίς το απόγευμα, καθώς η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η έκθεση αναμενόταν να ανοίξει ξανά στις 5 μ.μ. τοπική ώρα, εφόσον το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Προηγήθηκε η προσθήκη σκηνών με κλιματισμό και σταθμών ψεκασμού, προκειμένου οι επισκέπτες να βρίσκουν λίγη δροσιά.

Προειδοποιήσεις για θερμική εξάντληση

Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο. Καλούν τους Αμερικανούς που θα συμμετάσχουν σε υπαίθριες εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά και να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης.

Η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται από σήμερα αντιμέτωπη με αποπνικτικές συνθήκες. Η αισθητή θερμοκρασία θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 45°C στη Νέα Υόρκη, καταρρίπτοντας ρεκόρ και απειλώντας παράλληλα να επηρεάσει τόσο τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας όσο και αγώνες του Μουντιάλ.

Ενόψει της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, που είναι ημέρα αργίας στις ΗΠΑ, οι αρχές προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σε συνδυασμό με την πολύ αυξημένη υγρασία, η αισθητή θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40°C στη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφεια και τους 45°C στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

«Αυτό το επίπεδο ζέστης μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρο για εκείνους που δεν διαθέτουν επαρκές σύστημα κλιματισμού και δεν ενυδατώνονται τακτικά», προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Υόρκης, NWS.

Στους 46 βαθμούς η αισθητή θερμοκρασία στη Νέα Υόρκη

Το πρωί, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ανέφερε ότι στην πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τους 115 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή τους 46 βαθμούς Κελσίου.

«Παραμείνετε σε δροσερό χώρο, να είστε σε εγρήγορση και φροντίστε τους γείτονές σας», προέτρεψε.

Το επικίνδυνο κύμα καύσωνα πλήττει τις μισές ΗΠΑ από τα μέσα της εβδομάδας και αναμένεται να συνεχιστεί στην Ανατολική Ακτή μέχρι και αύριο, Σάββατο.

Την ώρα που έχουν προγραμματιστεί πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις για τους εορτασμούς, οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά. Στην Ουάσινγκτον, η διεξαγωγή μεγάλης συναυλίας μπροστά στο Καπιτώλιο φαίνεται να απειλείται, ενώ και η έναρξη των αυριανών εορταστικών εκδηλώσεων θα καθυστερήσει για προληπτικούς λόγους.

Το πρωί, πολλοί γονείς με τα παιδιά τους έσπευδαν σε σκιερή πισίνα της Ουάσινγκτον. «Κάνει τόση ζέστη και δεν έχουμε πού αλλού να πάμε», είπε η 26χρονη Άνια Γκέλερμαν, κρατώντας στα χέρια της ένα φορητό ψυγείο.

Ρεκόρ θερμοκρασίας και ανησυχία για τους αγώνες του Μουντιάλ

Ήδη από χθες έσπασαν ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στην Ουάσινγκτον και τη Βοστόνη. Η ζέστη δεν υποχώρησε ούτε τη νύχτα, ενώ οι μετεωρολόγοι αναμένουν νέα ρεκόρ σήμερα και αύριο.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για τη διεξαγωγή αγώνων του Μουντιάλ. Αν και ορισμένα γήπεδα διαθέτουν στέγη ή κλιματισμό, όπως εκείνα στην Ατλάντα, στο Ντάλας και στο Λος Άντζελες, άλλα δεν έχουν αντίστοιχα συστήματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του γηπέδου στη Φιλαδέλφεια, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την Παραγουάη. Οι εθνικές ομάδες της Αργεντινής και του Πράσινου Ακρωτηρίου ενδέχεται να βιώσουν νωρίτερα τις συνέπειες της αποπνικτικής ζέστης στο Μαϊάμι, όπου το στάδιο διαθέτει στέγαστρο αλλά όχι κλιματισμό.

Στις 18.00 τοπική ώρα, δηλαδή στη 01.00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, η αισθητή θερμοκρασία προβλέπεται ότι θα κυμαίνεται γύρω στους 38°C.

Πίεση στις υποδομές και κίνδυνος για ευάλωτους πολίτες

Αν και τα περισσότερα κτίρια στις ΗΠΑ διαθέτουν κλιματισμό, οι καύσωνες προκαλούν περισσότερους θανάτους στη χώρα από ό,τι οι τυφώνες ή οι πλημμύρες.

Οι αρχές ανησυχούν για τη διάρκεια και τη σφοδρότητα του φαινομένου, αλλά και για το γεγονός ότι η θερμοκρασία παραμένει υψηλή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ευάλωτους ανθρώπους και να ασκήσει πίεση στις υποδομές.

Κάτι τέτοιο συνέβη την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, όπου οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μειώσουν άμεσα την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αποφευχθεί πιθανή διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κύματα καύσωνα γίνονται εντονότερα και συχνότερα, λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται κυρίως από τη χρήση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ένα χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα είναι ο καύσωνας που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα»

Αγριεύει η κόντρα Ισραήλ – Τουρκίας με φόντο την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Τελ Αβίβ

ΗΠΑ: Πώς μια σειρά λαθών των μυστικών υπηρεσιών «επέτρεψε» την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ