ΑΒΑΞ: Ανεβάζει τον πήχη στα 150 εκατ. EBITDA επενδύοντας σε παραχωρήσεις, ακίνητα και υποδομές

Η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) ύψους 150 εκατ. ευρώ αποτελεί τον νέο μεγάλο στόχο της ΑΒΑΞ, η οποία μετά τις ισχυρές επιδόσεις του 2025 επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε έναν πιο διαφοροποιημένο όμιλο υποδομών, με αυξανόμενη συμβολή από τις παραχωρήσεις, το real estate και άλλες δραστηριότητες εκτός των κατασκευών.

Το μήνυμα αυτό έστειλε η διοίκηση του ομίλου κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, παρουσιάζοντας οικονομικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τη δυναμική των τελευταίων ετών. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, περισσότερο από το 40% της μελλοντικής λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός του παραδοσιακού κατασκευαστικού αντικειμένου, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτηση του ομίλου από τον συγκεκριμένο κλάδο.

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά σημαντικής ανάπτυξης για την ΑΒΑΞ. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 958 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 47% σε σχέση με τα 651 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 121 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 15%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 48 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Σε επίπεδο διετίας, ο όμιλος έχει υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών και τα λειτουργικά του κέρδη, ενώ τα καθαρά κέρδη έχουν αυξηθεί περίπου πέντε φορές, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία του.

Η θετική εικόνα συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026. Κατά το πρώτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17%, φτάνοντας τα 208 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που δημιουργεί αισιοδοξία για τη συνέχεια της χρονιάς.

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Την ίδια στιγμή συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση του δανεισμού. Ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε περίπου στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ για πρώτη φορά ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε κάτω από το όριο των δύο φορών, διαμορφούμενος στο 1,7. Η διοίκηση εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου και δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία για νέες επενδύσεις.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της ΑΒΑΞ παραμένει το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, το οποίο διαμορφώνεται στα 2,8 δισ. ευρώ και εξασφαλίζει ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Μόνο μέσα στο 2025, το ανεκτέλεστο ενισχύθηκε με νέες συμβάσεις και αναθεωρήσεις υφιστάμενων έργων συνολικού ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να επιλέγει έργα με ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους, αποφεύγοντας την ανάληψη συμβάσεων που δεν δημιουργούν αξία.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα στρατηγική αποκτούν οι παραχωρήσεις, οι οποίες εξελίσσονται σε βασικό μοχλό επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Το χαρτοφυλάκιο της ΑΒΑΞ περιλαμβάνει συμμετοχές στην Ολυμπία Οδό, στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, στον Μορέα, στο Flyover Θεσσαλονίκης, στο αρδευτικό έργο Ταυρωπού, καθώς και στις μαρίνες Αθηνών και Λεμεσού.

Η συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 435 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα που αναμένεται να εισρεύσουν από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ο όμιλος ενισχύει τη δραστηριότητά του στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων μέσω της AVAX Development.

Το χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη έχει εκτιμώμενη εμπορική αξία περίπου 165 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει οικιστικές αναπτύξεις στα Χανιά, νέα έργα σε Αστυπάλαια και Κουφονήσι, δύο σημαντικές επενδύσεις στη Λευκωσία –ένα κτίριο γραφείων και έναν πύργο κατοικιών– καθώς και την ανάπτυξη συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών στο πρώην ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη.

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι δραστηριότητες αυτές θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα της

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μετοχή της ΑΒΑΞ, η οποία έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της μέσα στην τελευταία διετία. Παρά την άνοδο, η διοίκηση υποστήριξε ότι η αποτίμηση εξακολουθεί να εμφανίζει περιθώρια ανόδου σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται σταδιακά και η συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, η οποία έχει αυξηθεί περίπου στο 15%, από 6,6% πριν από ενάμιση χρόνο, ενώ σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η εμπορευσιμότητα της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εικόνα που παρουσίασε η διοίκηση αποτυπώνει έναν όμιλο που έχει αφήσει πίσω του την περίοδο αναδιάρθρωσης και επιχειρεί πλέον να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, στηριζόμενος όχι μόνο στις κατασκευές αλλά και σε δραστηριότητες που δημιουργούν σταθερές ταμειακές ροές και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

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