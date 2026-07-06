Τα… X-Files της Αυστραλίας – Μυστήριο με 6 «διαστημικές μπάλες» που εντοπίστηκαν στη χώρα

Τμήματα ξένου διαστημικού πυραύλου ο οποίος επανεισήλθε πρόσφατα στην ατμόσφαιρα μετά την παραμονή του σε τροχιά εκτιμά η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ότι είναι τα μυστηριώδη μεταλλικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε παραλία του βόρειου Κουίνσλαντ, στην Αυστραλία.

Τα αντικείμενα, που ξεβράστηκαν στην περιοχή Forrest Beach, βόρεια του Τάουνσβιλ, εντοπίστηκαν από πολίτες την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.

Αρχικά εκφράστηκαν φόβοι σχετικά με το περιεχόμενό τους και έτσι αποφασίστηκε οι αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές να αποκλείσουν την πρόσβαση σε ακτίνα 50 μέτρων γύρω από το κάθε εύρημα.

Queensland Fire and Rescue crews are continuing to assist partner agencies following the discovery of several potentially hazardous objects around Forrest Beach in North Queensland.



Specialist QFR Scientific teams have safely secured a number of the items throughout the weekend… pic.twitter.com/BVq9xJPPlX — Queensland Fire Department (@QldFireDept) July 5, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διαστημικής Υπηρεσίας, τα αντικείμενα φαίνεται να είναι δεξαμενές πίεσης από διαστημικό όχημα εκτόξευσης, ενώ η θέση και τα χαρακτηριστικά τους συνάδουν με συντρίμμια από ξένο πύραυλο που επανεισήλθε πρόσφατα από την τροχιά της Γης.

Οι αυστραλιανές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με διεθνείς φορείς, προκειμένου να επιβεβαιώσουν επίσημα από ποιον πύραυλο προέρχονται τα συντρίμμια και ποιο κράτος πραγματοποίησε την εκτόξευσή του.

Η ειδικός στην αρχαιολογία του Διαστήματος και στα διαστημικά συντρίμμια, αναπληρώτρια καθηγήτρια Άλις Γκόρμαν του Πανεπιστημίου Flinders, εξήγησε ότι τα αντικείμενα είναι πιθανότατα οι λεγόμενες «space balls» – σφαιρικές δεξαμενές καυσίμων υπό πίεση, οι οποίες συγκαταλέγονται στα συνηθέστερα κομμάτια διαστημικών απορριμμάτων που επιβιώνουν κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Όπως ανέφερε, οι δεξαμενές αυτές κατασκευάζονται από κράμα τιτανίου ώστε να αντέχουν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που εξηγεί γιατί μπορούν να φτάσουν σχεδόν άθικτες στην επιφάνεια της Γης, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρξε πρόβλημα κατά την εκτόξευση του πυραύλου.

Η Γκόρμαν υπενθύμισε ότι, βάσει της Συνθήκης του ΟΗΕ για το Εξώτερο Διάστημα του 1967, την οποία έχει υπογράψει και η Αυστραλία, η κυριότητα των διαστημικών αντικειμένων παραμένει στο κράτος που τα εκτόξευσε.

Ως εκ τούτου, η αυστραλιανή κυβέρνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη χώρα προέλευσης, η οποία θα αποφασίσει αν επιθυμεί την επιστροφή των ευρημάτων.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί το 2023, όταν τμήμα ινδικού πυραύλου ξεβράστηκε στις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας, χωρίς ωστόσο η Ινδία να ζητήσει την επιστροφή του.

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία διαβεβαίωσε ότι, έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους, τα αντικείμενα κρίθηκαν ασφαλή.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να εντοπιστούν και άλλα αντίστοιχα συντρίμμια στην περιοχή, καλώντας τους πολίτες να μην τα αγγίζουν ή να επιχειρούν τη μετακίνησή τους, αλλά να ειδοποιούν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, μόνο μία καταγεγραμμένη περίπτωση υπάρχει παγκοσμίως όπου άνθρωπος χτυπήθηκε από διαστημικό συντρίμμι.

Το 1997, η Λότι Γουίλιαμς δέχθηκε στον ώμο ένα ελαφρύ κομμάτι από πύραυλο Delta II ενώ περπατούσε σε πάρκο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, χωρίς να τραυματιστεί.

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